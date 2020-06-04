«Барселона» интересуется Окампосом из «Севильи»

Вингер «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Don Balon, 25-летнего аргентинца связывают дружеские отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси, который порекомендовал руководству своего клуба подписать игрока.

Ранее сообщалось, что футболистом, сумма отступных в контракте которого составляет 70 миллионов евро, также интересуется «Реал».