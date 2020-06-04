«Барселона» интересуется Окампосом из «Севильи»

Вингер «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в «Барселоне».
По информации Don Balon, 25-летнего аргентинца связывают дружеские отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси, который порекомендовал руководству своего клуба подписать игрока.
Ранее сообщалось, что футболистом, сумма отступных в контракте которого составляет 70 миллионов евро, также интересуется «Реал».
- «Севилья» прошлым летом купила Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал три ассиста в 29 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Don Balon
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