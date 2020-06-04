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    «Барселона» интересуется Окампосом из «Севильи»

    Вингер «Севильи» Лукас Окампос может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По информации Don Balon, 25-летнего аргентинца связывают дружеские отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси, который порекомендовал руководству своего клуба подписать игрока.

    Ранее сообщалось, что футболистом, сумма отступных в контракте которого составляет 70 миллионов евро, также интересуется «Реал».

    • «Севилья» прошлым летом купила Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал три ассиста в 29 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    04.06.2020 23:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +253

      Mityai90 4 минуты назад

      В следующем году в фифе будет разрыв пуканов, аргентина, пфа, барселона и Окампос))))))

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