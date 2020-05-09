Окампос может перейти из «Севильи» в «Реал»

Вингер «Севильи» Лукас Окампос стал трансферной целью «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридский клуб заинтересован в подписании 25-летнего аргентинца грядущим летом.

В контракте футболиста есть сумма отступных в размере 70 миллионов евро, однако «Реал» надеется снизить цену за счет включения в сделку своих игроков.

«Севилье» предложили на выбор защитников Альваро Одриосолу и Серхио Регилона, а также хавбека Дани Себальоса и форварда Мариано Диаса.