Окампос может перейти из «Севильи» в «Реал»

Вингер «Севильи» Лукас Окампос стал трансферной целью «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, мадридский клуб заинтересован в подписании 25-летнего аргентинца грядущим летом.
В контракте футболиста есть сумма отступных в размере 70 миллионов евро, однако «Реал» надеется снизить цену за счет включения в сделку своих игроков.
«Севилье» предложили на выбор защитников Альваро Одриосолу и Серхио Регилона, а также хавбека Дани Себальоса и форварда Мариано Диаса.
- Андалусийский клуб прошлым летом купил Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал три ассиста в 29 матчах.
- Его контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года.
Источник: Mundo Deportivo