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    Окампос может перейти из «Севильи» в «Реал»

    Вингер «Севильи» Лукас Окампос стал трансферной целью «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, мадридский клуб заинтересован в подписании 25-летнего аргентинца грядущим летом.

    В контракте футболиста есть сумма отступных в размере 70 миллионов евро, однако «Реал» надеется снизить цену за счет включения в сделку своих игроков.

    «Севилье» предложили на выбор защитников Альваро Одриосолу и Серхио Регилона, а также хавбека Дани Себальоса и форварда Мариано Диаса.

    • Андалусийский клуб прошлым летом купил Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
    • В текущем сезоне полузащитник забил 12 голов и сделал три ассиста в 29 матчах.
    • Его контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

    Источник: Mundo Deportivo

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