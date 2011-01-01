Дембеле собирается остаться в «Барселоне». Он отказал «Ювентусу»

Что за бред, на кой ляд кому то нужен этот афрофранцуз учитывая его хрупкость, отношению к работе и другим запросам?
Будет сидеть до конца контракта на койке.
Та и ладно старуха, она всех подбирает, но Ливерпуль))) Вброс.
«Ювентус» не сумел договориться о переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
Как сообщает Football Italia, 23-летний француз не заинтересован в трансфере в туринский клуб и предпочитает остаться на «Камп Ноу».
Каталонцы могли обменять Дембеле на Миралема Пьянича, но переезд боснийца опять откладывается.
Ранее фланговый нападающий «Барсы» отказал «Ливерпулю». Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
В текущем сезоне Дембеле провел девять матчей и забил один гол. Из-за травмы он не выходил на поле с ноября.