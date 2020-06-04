Дембеле собирается остаться в «Барселоне». Он отказал «Ювентусу»

«Ювентус» не сумел договориться о переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Как сообщает Football Italia, 23-летний француз не заинтересован в трансфере в туринский клуб и предпочитает остаться на «Камп Ноу».

Каталонцы могли обменять Дембеле на Миралема Пьянича, но переезд боснийца опять откладывается.

Ранее фланговый нападающий «Барсы» отказал «Ливерпулю». Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне Дембеле провел девять матчей и забил один гол. Из-за травмы он не выходил на поле с ноября.