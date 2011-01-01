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    Дембеле собирается остаться в «Барселоне». Он отказал «Ювентусу»

    «Ювентус» не сумел договориться о переходе вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

    Как сообщает Football Italia, 23-летний француз не заинтересован в трансфере в туринский клуб и предпочитает остаться на «Камп Ноу».

    Каталонцы могли обменять Дембеле на Миралема Пьянича, но переезд боснийца опять откладывается.

    Ранее фланговый нападающий «Барсы» отказал «Ливерпулю». Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    В текущем сезоне Дембеле провел девять матчей и забил один гол. Из-за травмы он не выходил на поле с ноября.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +669

      кто там 1 час назад

      Что за бред, на кой ляд кому то нужен этот афрофранцуз учитывая его хрупкость, отношению к работе и другим запросам?
      Будет сидеть до конца контракта на койке.

      Та и ладно старуха, она всех подбирает, но Ливерпуль))) Вброс.

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