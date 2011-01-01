Ди Марцио: «Ливерпуль» контактировал с «Барсой» по Дембеле, игрок хочет остаться в клубе

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле намерен остаться в каталонском клубе.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, с предложением аренды француза с правом последующего выкупа обращался «Ливерпуль». Игрок отвергает любые варианты продолжения карьеры, кроме своего действующего клуба.

Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября и в текущем сезоне провел лишь девять матчей, забив один гол. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.