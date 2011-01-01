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    Ди Марцио: «Ливерпуль» контактировал с «Барсой» по Дембеле, игрок хочет остаться в клубе

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле намерен остаться в каталонском клубе.

    По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, с предложением аренды француза с правом последующего выкупа обращался «Ливерпуль». Игрок отвергает любые варианты продолжения карьеры, кроме своего действующего клуба.

    Из-за проблем со здоровьем Дембеле не выходил на поле с ноября и в текущем сезоне провел лишь девять матчей, забив один гол. Его контракт с «Барсой» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10111

      Cules2013 47 минут назад

      Ну ясен пень этот инфантил не хочет уходить с насиженного места, и з/п в Барсе одни из самых высоких в мире футбола. Прямо мадридский Бэйл №2, только Гарет явно-то круче и больше пользы принёс.

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