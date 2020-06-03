Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион

ЦСКА не смог договориться с «Бешикташем» о переходе нападающего Кайла Ларина.
Стартовое предложение московского клуба составило один миллион евро.
Турецкая сторона отказалась продавать игрока сборной Канады, но готова к дальнейшим переговорам.
Действующий сезон 25-летний форвард провел в «Зюлте-Варегем» на правах аренды.
По условиям аренды, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.
- Соглашение канадского футболиста с «Бешикташем» рассчитано до лета 2022 года.
- ЦСКА предлагает Ларину контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.
Источник: Het Nieuwsblad
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