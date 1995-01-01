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    Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион

    ЦСКА не смог договориться с «Бешикташем» о переходе нападающего Кайла Ларина.

    Стартовое предложение московского клуба составило один миллион евро.

    Турецкая сторона отказалась продавать игрока сборной Канады, но готова к дальнейшим переговорам.

    Действующий сезон 25-летний форвард провел в «Зюлте-Варегем» на правах аренды.

    По условиям аренды, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.

    • Соглашение канадского футболиста с «Бешикташем» рассчитано до лета 2022 года.
    • ЦСКА предлагает Ларину контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.

    Источник: Het Nieuwsblad

    Ежедневная немецкая газета, выпускаемая с 1929 года. Основные темы – общество, политика, культура и спорт.

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8293

      Skull_Boy 15 минут назад

      1 млн это еще много учитывая фактор аренды за донный клуб Бельгии, да и не стабильную игру за сам Бешикташ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +676

      кто там 34 минуты назад

      При стоимости в 3,5 млн и возможной продажи за 2,5 другому клубу, гынер хотел за 1 млн?
      Совсем там *****?) Так сразу бы за бесплатно потребовали бы его отдать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1906

      "supermax" > кто там 29 минут назад

      ахах..согласен....горсть семечек еще бы предложили

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