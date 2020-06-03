Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион

ЦСКА не смог договориться с «Бешикташем» о переходе нападающего Кайла Ларина.

Стартовое предложение московского клуба составило один миллион евро.

Турецкая сторона отказалась продавать игрока сборной Канады, но готова к дальнейшим переговорам.

Действующий сезон 25-летний форвард провел в «Зюлте-Варегем» на правах аренды.

По условиям аренды, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.