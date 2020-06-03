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  • Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион

Het Nieuwsblad: «Бешикташ» отказался продавать ЦСКА Ларина за 1 миллион

3 июня 2020, 10:15
9

ЦСКА не смог договориться с «Бешикташем» о переходе нападающего Кайла Ларина.

Стартовое предложение московского клуба составило один миллион евро.

Турецкая сторона отказалась продавать игрока сборной Канады, но готова к дальнейшим переговорам.

Действующий сезон 25-летний форвард провел в «Зюлте-Варегем» на правах аренды.

По условиям аренды, бельгийский клуб до конца июня может выкупить игрока за 2,5 миллиона евро.

  • Соглашение канадского футболиста с «Бешикташем» рассчитано до лета 2022 года.
  • ЦСКА предлагает Ларину контракт с зарплатой 1,7 млн евро в год.

Источник: Het Nieuwsblad

Ежедневная немецкая газета, выпускаемая с 1929 года. Основные темы – общество, политика, культура и спорт.

Россия. Премьер-лига Бешикташ ЦСКА Зюлте-Варегем Ларин Кайл
Комментарии (9)
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кто там
1591169638
При стоимости в 3,5 млн и возможной продажи за 2,5 другому клубу, гынер хотел за 1 млн? Совсем там *****?) Так сразу бы за бесплатно потребовали бы его отдать.
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Skull_Boy
1591170758
1 млн это еще много учитывая фактор аренды за донный клуб Бельгии, да и не стабильную игру за сам Бешикташ
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Jhon1989
1591186260
Да походу Гинер сам не в курсе этого трансфера... Не говоря уже о том кто такой Ларин.
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Hektor 84
1591190870
Зачем Гинер собирает всякий хлам? От того в ЦСКА и результатов нет уже давно.
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JTherry
1591198694
думал потомок Татьяны Лариной, но почему черный? вспомнил, на Пушкина похож))
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paracetamol
1591203250
В ЦСКА сказали, что в Моркве Кайло 100 рублей в магазине стоит.
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