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    «Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

    По итогам 2019-го «Зенит» потратил на зарплаты и премии руководства клуба 347,2 миллиона рублей.

    Сумма была распределены между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.

    • Для сравнения, в 2018 году выплаты управляющему персоналу «Зенита» составили 215,3 млн рублей.
    • «Зенит» – действующий чемпион РПЛ и лидер нынешнего сезона.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +264

      AleSan4es 22 минуты назад

      Только на той недели говорили что сенит самый прибыльный клуб, у него нет массивных и бесполезных затрат) что они в большом плюсе и тд.. пиз.аболы

      0
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      Рейтинг: +1896

      "supermax" 47 минут назад

      как бы сказала алярма : не суются на ветку рылы бомжатские, стыдно видать за зИнит....ахахахах

      0
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      Рейтинг: +5788

      paracetamol 1 час назад

      Нихреново бюрократы живут!

      1
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      Рейтинг: +264

      valkam72 1 час назад

      Синит - народное достояние. Хахах. Бабло только так пилят между собой. Позорнее клуба мир ещё не видел. Стыд и срам. А пьяномухороводику страпон в дупу.

      2
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      Рейтинг: +15476

      sssrspartak 1 час назад

      краснопяточный грядкоторч,тарелка и всякая прочая питерская чмовница вы грязные ушлепки и нечисть,да к тому же вы трусы и подонки!

      2
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      Рейтинг: +1339

      altezzik 1 час назад

      Немного по сути

      0
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      Рейтинг: -119

      Аденн 1 час назад

      Стыдно за этот вороской-питарской клуп с погонялом бЗенит.

      2
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      Рейтинг: +267

      Соарес 1 час назад

      Вот твари ненасытные ,а это тухлое правительство по 10000 тысяч на детей с трудом выделило

      3
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      Рейтинг: +15476

      sssrspartak 2 часа назад

      лучше бы больным детям потратили,чем этим далеким от спорта зажравшимся ....просто нет слов!

      2
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