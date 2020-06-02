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  • «Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

2 июня 2020, 07:23
11

По итогам 2019-го «Зенит» потратил на зарплаты и премии руководства клуба 347,2 миллиона рублей.

Сумма была распределены между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.

  • Для сравнения, в 2018 году выплаты управляющему персоналу «Зенита» составили 215,3 млн рублей.
  • «Зенит» – действующий чемпион РПЛ и лидер нынешнего сезона.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (11)
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Соарес
1591076893
Вот твари ненасытные ,а это тухлое правительство по 10000 тысяч на детей с трудом выделило
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altezzik
1591077709
Немного по сути
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valkam72
1591079672
Синит - народное достояние. Хахах. Бабло только так пилят между собой. Позорнее клуба мир ещё не видел. Стыд и срам. А пьяномухороводику страпон в дупу.
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paracetamol
1591079808
Нихреново бюрократы живут!
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"supermax"
1591081068
как бы сказала алярма : не суются на ветку рылы бомжатские, стыдно видать за зИнит....ахахахах
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AleSan4es
1591082581
Только на той недели говорили что сенит самый прибыльный клуб, у него нет массивных и бесполезных затрат) что они в большом плюсе и тд.. пиз.аболы
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алдан2014
1591106881
Ворье
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кто там
1591108916
А Бенфику пройти не могут. ПОЗОРИЩА! Если спам - народная команда, то зенит - правительственная - фарса до хрена, а на выходе пшик.
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alp
1591109645
Блин, мне надо 28 миллионов, и, желательно, прямо сейчас..
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