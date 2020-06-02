«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

По итогам 2019-го «Зенит» потратил на зарплаты и премии руководства клуба 347,2 миллиона рублей.

Сумма была распределены между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.