«Рейтинг Букмекеров»: «Зенит» в 2019-м потратил 347,2 миллиона рублей на зарплаты и премии руководства клуба

Только на той недели говорили что сенит самый прибыльный клуб, у него нет массивных и бесполезных затрат) что они в большом плюсе и тд.. пиз.аболы
По итогам 2019-го «Зенит» потратил на зарплаты и премии руководства клуба 347,2 миллиона рублей.
Сумма была распределены между генеральным директором клуба Александром Медведевым, председателем совета директоров Еленой Илюхиной, а также семью представителями совета – Кириллом Селезневым, Еленой Михайловой, Георгием Фокиным, Сергеем Хомяковым, Сергеем Куприяновым, Павлом Одеровым и Сергеем Фурсенко.
- Для сравнения, в 2018 году выплаты управляющему персоналу «Зенита» составили 215,3 млн рублей.
- «Зенит» – действующий чемпион РПЛ и лидер нынешнего сезона.