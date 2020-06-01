«Оренбург» объявил об уходе Довбни и Деспотовича. Серб может пополнить «Ростов»

«Оренбург» сообщил об уходе двух футболистов. Речь идет о вратаре Александре Довбне и нападающем Джордже Деспотовиче.

«Футболисты Джордже Деспотович и Александр Довбня покидают ФК «Оренбург» в связи с истечением контракта. Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», – написала пресс-служба клуба.