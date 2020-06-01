«Оренбург» объявил об уходе Довбни и Деспотовича. Серб может пополнить «Ростов»

«Оренбург» сообщил об уходе двух футболистов. Речь идет о вратаре Александре Довбне и нападающем Джордже Деспотовиче.
«Футболисты Джордже Деспотович и Александр Довбня покидают ФК «Оренбург» в связи с истечением контракта. Благодарим спортсменов за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры», – написала пресс-служба клуба.
- На Деспотовича претендует «Ростов».
- Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
- В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
Источник: твиттер «Оренбурга»