«Ростов» претендует на форварда «Оренбурга» Деспотовича

У ЦСКА жи вектор развития - покупать 17-18 летних и потом говорить мол молодые не обтёрлись, когда не могут победить подряд несколько матчей)
Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, прокомментировал последние трансферные слухи вокруг персоны серба.
«По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.
Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.
Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже – очень серьезный футболист, тем более свободный агент.
По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились», – сказал Горбенко.
- Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
- В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.