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    «Ростов» претендует на форварда «Оренбурга» Деспотовича

    Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, прокомментировал последние трансферные слухи вокруг персоны серба.

    «По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.

    Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

    Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже – очень серьезный футболист, тем более свободный агент.

    По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились», – сказал Горбенко.

    • Деспотович выступает за «Оренбург» с августа 2018 года.
    • В его активе 14 забитых голов и три ассиста в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,2 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      кто там 36 минут назад

      У ЦСКА жи вектор развития - покупать 17-18 летних и потом говорить мол молодые не обтёрлись, когда не могут победить подряд несколько матчей)

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