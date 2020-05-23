«Ростов» претендует на форварда «Оренбурга» Деспотовича

Юрий Горбенко, представитель нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича, прокомментировал последние трансферные слухи вокруг персоны серба.

«По поводу ЦСКА я вам скажу так: дыма без огня не бывает.

Ходят еще разговоры о «Ростове», очень настойчиво им интересуются. Думаю, это самый серьезный вариант. Была еще возможность перейти зимой туда у Джордже.

Интерес «Локомотива»? Они под вопросом, но переговоры идут во всех направлениях. Джордже – очень серьезный футболист, тем более свободный агент.

По «Трабзонспору» тоже ведутся переговоры, но он горит желанием играть в РПЛ. Конкретных вариантов в Европе нет, чемпионаты нигде не закончились», – сказал Горбенко.