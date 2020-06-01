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    Семак – о продлении контракта с «Зенитом»: «Никаких спорных вопросов или сомнений не было»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

    – Сергей Богданович, поздравляем вас с продлением соглашения! Что оно значит для вас?

    – Для меня это продолжение работы – сложной, но очень интересной. Это доверие со стороны руководства.

    – Рады ли вы, что некая неопределенность, если она вообще была, исчезла?

    – Ее не было. Все просто и понятно. Немного затянулось, но это связано с ситуацией, которая сложилась с коронавирусом. В принципе, никаких спорных вопросов не было. Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем [Медведевым] обо всем договорились.

    – Чувствовали какие-то сомнения, может быть?

    – Нет, сомнений не было. Был разговор о продолжении сотрудничества в начале весны, когда была заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но еще раз повторюсь, что ситуация внесла коррективы. Но для меня это не так уж и важно.

    • 44-летний Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
    • В нынешней кампании петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Новый контракт между сторонами рассчитан на два года с опцией продления еще на 12 месяцев.

    Медведев – о продлении контракта с Семаком: «Задача – получить к столетию вторую звезду и выходить из группы ЛЧ»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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