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«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

1 июня 2020, 10:12
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заключил новый контракт с клубом.

Стороны подписали двухлетнее соглашение с опцией продления на еще один год.

Предыдущий договор между 44-летним специалистом и петербуржцами истекал по окончании этого сезона.

  • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
  • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
  • В нынешней кампании «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1590997991
Надеюсь, что в отличие от Семина с мнением Богданыча начнут считаться...
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Давид59
1590999667
Мои поздравления! Давай Богданыч! Вперёд! Зенит чемпион!
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bazhina.valyav
1591001328
Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка -- https://bit.vodka/davalka
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_Marqella_
1591001649
Отлично,всё правильно делают,Богданычу удачи...))
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valkam72
1591003497
сЕмак дааай.
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Рубинище
1591016555
Надеюсь 2ве евро кубковые компании его чему-то научили. Удачи
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zigbert
1591026704
Правильное решение. Семак пока справляется со своими обязанностями.
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