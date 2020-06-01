«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Надеюсь, что в отличие от Семина с мнением Богданыча начнут считаться...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заключил новый контракт с клубом.
Стороны подписали двухлетнее соглашение с опцией продления на еще один год.
Предыдущий договор между 44-летним специалистом и петербуржцами истекал по окончании этого сезона.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
- В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
- В нынешней кампании «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
Официально: «Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком.Все детали: https://t.co/2VOj5u7aVk#ВсеБудетСБС pic.twitter.com/ikFPRvYpgb— ФК «Зенит» (@zenit_spb) June 1, 2020