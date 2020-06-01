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    «Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заключил новый контракт с клубом.

    Стороны подписали двухлетнее соглашение с опцией продления на еще один год.

    Предыдущий договор между 44-летним специалистом и петербуржцами истекал по окончании этого сезона.

    • Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
    • В нынешней кампании «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1533

      Ганнибал Лектор 26 минут назад

      Надеюсь, что в отличие от Семина с мнением Богданыча начнут считаться...

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      Рейтинг: +15433

      sssrspartak 38 минут назад

      команда в лидерах!почему и не заключить контракт?богаданыч и игрок нормальный был и тренер будет такой же,да еще с постоянной подпиткой финансами и желанием купить понравившегося игрока!вернее любого купят кого захотят!

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