«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заключил новый контракт с клубом.

Стороны подписали двухлетнее соглашение с опцией продления на еще один год.

Предыдущий договор между 44-летним специалистом и петербуржцами истекал по окончании этого сезона.