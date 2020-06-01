«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заключил новый контракт с клубом.
Стороны подписали двухлетнее соглашение с опцией продления на еще один год.
Предыдущий договор между 44-летним специалистом и петербуржцами истекал по окончании этого сезона.
- Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
- В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
- В нынешней кампании «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
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Источник: Официальный сайт «Зенита»