Медведев – о продлении контракта с Семаком: «Задача – получить к столетию вторую звезду и выходить из группы ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарии по поводу подписания нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– «Зенит» продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме «2+1» с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более, что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

– Долго ли шел сам процесс переговоров?

– Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1».Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных – футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький.

Если мы выйдем в финал Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, то перерыв будет очень небольшой. И в августе, спустя неделю, начнется новый чемпионат. Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более, что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты.

– Как стороны обозначили ожидания друг от друга?

- Задачи у «Зенита» – всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача – получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то «Зенит» должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня.