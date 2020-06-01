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    Медведев – о продлении контракта с Семаком: «Задача – получить к столетию вторую звезду и выходить из группы ЛЧ»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал комментарии по поводу подписания нового контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

    – «Зенит» продлил контракт с Сергеем Богдановичем Семаком. Это произошло 30 мая. Контракт заключен по схеме «2+1» с учетом того, что главный тренер играет ключевую роль в строительстве команды на среднесрочную перспективу. С учетом видения нашей игры на ближайшие три года было принято решение продлить контракт. Тем более, что никаких неразрешимых вопросов с Сергеем Богдановичем у нас не оказалось.

    – Долго ли шел сам процесс переговоров?

    – Переговоры начались до пандемии, до того, как мы оказались в этой неординарной ситуации. Пандемия прервала эти переговоры, но мы очень рады, что их удалось завершить. И у нас есть главный тренер на период «2+1».Добавлю, что решение продлить контракт относится только к главному тренеру с учетом роли, которую он играет. Что касается остальных – футболистов и тренеров, то на период доигрывания чемпионата, которое становится все более реальным, и даже со зрителями, никаких переговоров, в том числе по новым футболистам, мы вести не будем. Чем раньше мы станем чемпионами, тем раньше можно будет вести речь о комплектовании команды на следующий сезон. Потому что зазор будет очень маленький.

    Если мы выйдем в финал Кубка России, а мы никакой другой цели не имеем, кроме как сначала пройти туда, а потом победить, то перерыв будет очень небольшой. И в августе, спустя неделю, начнется новый чемпионат. Конечно, у нас есть информация о потенциальных футболистах, которые нам могут понадобиться. Рынок достаточно пассивен, поскольку все сконцентрированы на доигрывании. Тем более, что трансферное окно будет открыто тогда, когда будут доиграны основные чемпионаты.

    – Как стороны обозначили ожидания друг от друга?

    - Задачи у «Зенита» – всегда быть первым и успешно выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Может быть, кто-то скажет, что это звучит самонадеянно, но задача – получить к столетию вторую звезду. Это хоть и сложно, амбициозно, но реально. Что касается европейских турниров, то «Зенит» должен не только играть в Лиге чемпионов, но и выходить из группы. Такая задача была и не снимается. «Зенит» должен доказать, что является клубом европейского уровня.

    • 44-летний Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года.
    • В дебютном сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат России.
    • В нынешней кампании петербуржцы лидируют в РПЛ с 9-очковым отрывом.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1073

      Aston 4 часа назад

      А цели жить самостоятельно и оторваться от х*я админресурса и газовой трубы нет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      PAREVG. 4 часа назад

      Вторую звезду получите с любым физруком из Ленинградской школы, соперников кроме Краснодара нет.
      А вот насчет ЛЧ - хлопотно это - в отсутствии конкуренции во внутреннем чемпионате лояльного судейства и двух фарм клубов в РПЛ.
      Игроки просто привыкнут не напрягаясь все получать, а в ЛЧ такого не будет.

      0
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      Рейтинг: +232

      valkam72 5 часов назад

      Хахахах. Пару лет назад кричали о победе в ЛЧ. Чего то амбиций поубавилось. Стыд и срам короче.

      2
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      Рейтинг: -24

      bazhina.valyav 6 часов назад

      Народ! Короче есть база где собраны все давалки и шалавы страны (там множество компромата: фотки, видео, где и с кем спала... ), так я и спалил измену своей девушки. Советую проверить свою или снять девку пока сервис бесплатный, вот ссылка ---- https://bitu.ir/5CGDmT

      -1
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      Рейтинг: -127

      Аденн 6 часов назад

      ... административный ресурс и народные деньги для этого есть. Стыдно, очень стыдно за бЗенит, за этих вонючек.

      1
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      Рейтинг: +232

      valkam72 > Аденн 5 часов назад

      Деньги и админресурс только внутри страны. А в гейропе их на *** вертят. Любят гейропейцы и голубенький синит это дело.

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      Рейтинг: +213

      PAREVG. > valkam72 4 часа назад

      Самую легкую группу они себе всегда покупают

      3
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      Рейтинг: +232

      valkam72 > PAREVG. 4 часа назад

      И то 4-е место в ней всегда занимают.

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      Рейтинг: +5764

      paracetamol 7 часов назад

      Хоть бы ЛЕ взять еще раз задачу поставили, к 100-летию!

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