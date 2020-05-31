Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Крыховяк – про Семина: «Он – все победы для «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

    У Семина сегодня заканчивается контракт с московской командой. С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

    «Помню, мы играли очень плохо против «Ростова». Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо изменить то, как мы играем. Он мне сказал: «Ничего страшного». И потом, когда мы обыграли «Ростов», он мне сказал: «Это было специально. Мы специально плохо играли, чтобы мы победили».

    Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он – все победы для «Локомотива». Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути», – сказал Крыховяк.

    «Локомотив»: «Мы не прощаемся с Семиным, а говорим Палычу спасибо»

    Источник: Твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.05.2020 21:53
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +848

      фанат джигурды 3 часа назад

      Спасибо, Пан!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      Граф2019 4 часа назад

      самый лучшей поляк- Крыховяк плять...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      Puddle > Граф2019 4 часа назад

      А как же Войцх.й Кобелевски???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4551

      JTherry > Puddle 3 часа назад

      язык чешется исковеркать фамилию, а пуделек? а если в том же ключе тебе отвечу - также как и Владик Е.б..уланов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      Puddle > JTherry 1 час назад

      А ты по совместительству фанат Членси?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Puddle 4 часа назад

      А как ему за хрюшек стыдно...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +558

      Граф2019 > Puddle 4 часа назад

      ну и рожа...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15431

      sssrspartak > Puddle 2 часа назад

      завали хлебало,а то псиной завоняло!тьфууууу !стыдно за зенит,у него такие псы недоделанные и вонючие!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76780
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru