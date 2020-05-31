Крыховяк – про Семина: «Он – все победы для «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

У Семина сегодня заканчивается контракт с московской командой. С 1 июня «Локо» возглавит Марко Николич.

«Помню, мы играли очень плохо против «Ростова». Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо изменить то, как мы играем. Он мне сказал: «Ничего страшного». И потом, когда мы обыграли «Ростов», он мне сказал: «Это было специально. Мы специально плохо играли, чтобы мы победили».

Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он – все победы для «Локомотива». Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути», – сказал Крыховяк.

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