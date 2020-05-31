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    Пайет – об отказе от понижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня есть финансовые обязательства»

    Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет объяснил, почему не готов идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса. Игрок считает, что уменьшение доходов отразится на его семье.

    «Моя позиция прозрачная и четкая. Я глава семейства, и у меня есть значительные финансовые обязательства. Я должен защищать собственные интересы», – сказал футболист, чьи слова приводит GFFN.

    • Игрок впервые перешел в «Марсель» в 2013 году.
    • Пайет за карьеру не взял ни одного трофея.
    • «Марсель» в последнем сезоне Лиги 1 финишировал вторым.

    Источник: GFFN

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    31.05.2020 16:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1136

      acor94 6 часов назад

      Нечего кредитов набирать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10084

      Cules2013 7 часов назад

      это ж какая у тебя огромная семья-то наверное? кому-то оплатить аренду пентхауса не хватает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +671

      кто там 7 часов назад

      Гнилая мразь, завершит карьеру и никто не вспомнит что такое существо было, ну разве что только за то что КриРо сломал исподтишка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3842

      sochi-2013 8 часов назад

      Бедняга, последнийхуйбезсоли доедает, а у него еще и зубы отбирают!

      4
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