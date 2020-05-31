Пайет – об отказе от понижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня есть финансовые обязательства»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет объяснил, почему не готов идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса. Игрок считает, что уменьшение доходов отразится на его семье.

«Моя позиция прозрачная и четкая. Я глава семейства, и у меня есть значительные финансовые обязательства. Я должен защищать собственные интересы», – сказал футболист, чьи слова приводит GFFN.