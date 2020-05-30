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    Тарасов восстановился после перелома ноги и тренировался без ограничений

    «Рубин» сообщил о проведении первой групповой тренировки на клубной базе после вынужденной паузы.

    Среди прочих в занятии приняли участие защитник Силвие Бегич и хавбек Дмитрий Тарасов – они восстановились после травм и теперь могут работать без ограничений.

    Кроме того, к казанской команде присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

    • Тарасов с февраля восстанавливался после перелома ноги.
    • Возобновление РПЛ состоится 21 июня.
    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    30.05.2020 10:48
    Комментарии6
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      Рейтинг: +139

      Puddle 10 часов назад

      Хрюнделю пиТарасову пора в родную тарасоффку!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      К выборам в Госдуму готов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +843

      фанат джигурды > DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      До госдумы зажило.

      0
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      Рейтинг: +4778

      Lester84 13 часов назад

      Музычка из сериала как раз под стать Тарасову. Он среди рубиновских пионеров - Молодой папа)))

      0
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      Рейтинг: +1418

      Genz 15 часов назад

      Мещерякова сняли с должности руководителя РЖД. Теперь в.токарев. скоро Кикнадзе и Мещерякова выкинут из локомотива

      0
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      Рейтинг: +843

      фанат джигурды > Genz 14 часов назад

      Хотелось бы верить!!!

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