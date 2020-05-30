Тарасов восстановился после перелома ноги и тренировался без ограничений

«Рубин» сообщил о проведении первой групповой тренировки на клубной базе после вынужденной паузы.

Среди прочих в занятии приняли участие защитник Силвие Бегич и хавбек Дмитрий Тарасов – они восстановились после травм и теперь могут работать без ограничений.

Кроме того, к казанской команде присоединились Артур Сагитов, Владислав Микушин и Илья Агапов.

Тарасов с февраля восстанавливался после перелома ноги.

Возобновление РПЛ состоится 21 июня.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.