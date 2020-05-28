Главные новости дня. На матчи РПЛ пустят зрителей, четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

«СЭ»: «Сочи» аннулировал контракт с Рами. У француза обширная и глубокая травма хряща, которая не позволит ему играть на профессиональном уровне

Анюков завершил карьеру

Четыре игрока «Локомотива» заразились коронавирусом

80% игроков «Енисея» готовы уйти из клуба – они не хотят работать с новым гендиректором

«Наполи» готов отдать за Азмуна 25 миллионов, «Зенит» просит 30

Роспотребнадзор согласовал регламент возобновления РПЛ и проведение игр со зрителями

Журналист Егоров: Рами по контракту с «Сочи» мог заработать миллион евро за пять месяцев

Официально: АПЛ должна возобновиться 17 июня

Министр спорта Италии: «Серия А возобновится 20 июня»

«Рейтинг Букмекеров»: трансферный комитет «Локомотива» обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков