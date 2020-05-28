Министр спорта Италии: «Серия А возобновится 20 июня»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора назвал дату возобновления розыгрыша Серии А, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

«Итальянский футбол возвращается, так и должно быть. Если динамика заражений изменится, а мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B – плей-офф, а также план C – фиксация положения команд.

В результате можно сказать, что чемпионат возобновится 20 июня. Также есть вероятность, что полуфиналы и финал Кубка Италии можно провести 13 и 17 июня», – сказал Спадафора.