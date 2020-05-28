80% игроков «Енисея» готовы уйти из клуба – они не хотят работать с новым гендиректором

«Енисей» может лишиться большей части основного состава.

По информации «Спорт-Экспресс», сразу 80% футболистов готовы покинуть клуб из-за недопонимания с новым гендиректором клуба Алексеем Иваховым. Так, из команды могут уйти Артем Делькин, Константин Савичев, Александр Зотов и другие игроки. Они согласны расторгнуть контракты и готовы уйти в другие клубы даже на существенно меньшие зарплаты.

«Возникало много непонятных моментов по организации жизнедеятельности команды. Ивахов попросил ребят пойти на понижение зарплат. Игроки согласились. Дальше – больше. Их отправляют в отпуск вновь с сокращением зарплат. Когда губернатор принял решение продлить карантин в Красноярском крае, то футболистов опять принудительно отправили на «отдых» с новым урезанием, сославшись, что это все из-за главы региона — якобы исключительно его решение, и мы теперь не знаем, как платить зарплату, так как вы опять в отпуске. Футболисты со старыми контрактами потеряли серьезные деньги.

До сих пор непонятна ситуация с главным тренером и подготовкой к новому сезону. Генеральный директор сам не может принять ни одного решения, все время ссылаясь на министерство спорта региона. Люди не понимают, что происходит. И даже в такое тяжелое экономическое время готовы уходить на меньшие контракты в другие команды. Лишь бы только не работать с этим человеком.

Два игрока — Александр Клещенко и Павел Долгов — уже подали заявления в Палату по разрешению споров, так как клуб не выполнил перед ними своих обязательств», – рассказал источник, знакомый с ситуацией в клубе.