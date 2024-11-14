Губерниев: «Дзюба последовал примеру Роналду»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о статусе форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Можно ли сравнить Дзюбу с Роналду в контексте интервью? Криштиану тоже жестко прошелся по «Манчестер Юнайтед» после ухода.

– Они спортсмены разного калибра. Как тут сравнить? Только в том, что Дзюба сейчас последовал какому-то примеру.

Но Роналду – футболист гениальный, а Дзюба – нет. Вот и все, вся разница между ними.

Криштиану Роналду входит в список лучших футболистов всех времен и народов за всю историю футбола. Не так ли?

– Безусловно.

– Давайте не будем трогать святые имена: Пеле, Марадона, Пушкаш, Ди Стефано, Зидан, Беккенбауэр, Зико, Сократес, Платини и дальше список можно продолжать. Там будет много достойных футболистов.

Безусловно, в этом списке есть Месси и Роналду. В этом списке может быть Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Олег Блохин. Для кого-то, возможно, с некоторой натяжкой, но и Андрей Аршавин. Но Дзюбы в нем нет.

Роналду раскритиковал «МЮ» осенью 2022 года во время паузы на ЧМ, после чего с ним расторгли контракт.

Дзюба критически высказался о сотрудниках «Локомотива». Московский клуб не стал с ним продлевать соглашение прошлым летом.

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