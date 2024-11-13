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    • Селюк ответил Дзюбе: «Сам он может взять в руки агрегат и подержать его»

    Селюк ответил Дзюбе: «Сам он может взять в руки агрегат и подержать его»

    Дмитрий Селюк отреагировал на заявление форварда «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего футбольных агентов «большущим злом».

    «Действительно, процентов 90 из футбольных агентов – это зло, потому что это не агенты, а это перекупщики, люди, которые используют футболистов для определенных целей.

    Просто люди не понимают агентскую деятельность, в России она просто перевернута.

    Однако возьмем такую ситуацию: молодой талантливый футболист занимается только спортом, но он не подкован юридически и к жизненным ситуациям. Они порой двух слов связать не могут. Любого мальчика просто разведут!

    Даже так – если я дам Дзюбе прочитать контракт, он не поймет, что там – вода или бульон, к чему надо внимательно отнестись, какие слова ему могут далее помешать.

    Наверное, если бы все так ненужно было, то тогда никто бы этим не пользовался. Я понимаю, что Артем советует, он молодец, талантливый футболист, назабивал много мячей, в шоу-бизнесе у него тоже все хорошо, претензий нет.

    Но когда он футболист играет и в то же время пиарит себя в программах, где он прячется под юбкой у бабушки и там нюхает не знаю что...

    Он считает, что ему никто не нужен, но почему-то всегда от его лица выступает некий Леонид Гольдман, который, кстати, звонил мне, чтобы Артем перешел в «Химки». Не сам Артем звонил, а Гольдман.

    Если Артем считает, что он талантливый футболист, который мог играть в Европе, мог достичь определенного уровня, если он считает, что у него великая карьера, но заканчивает ее в «Акроне», а на любом стадионе на него плюют, поносят и обызывают – ну, не знаю.

    Я считаю, что гораздо лучше карьера у Франческо Тотти, который играл в одной команде, перед ним преклоняются все болельщики, уважает вся страна.

    Артему повезло, что он попал в «Зенит». Там он, естественно, назабивал голы. Но я думаю, что в расцвете своей карьеры он мог бы играть на западе, играть в Европе, добиться там определенных результатов. В итоге мы видели, где он играл. Все сам, значит. Сам он может взять в руки агрегат и подержать его.

    Артем пошел в Турцию, мягко говоря, там обкакался и вернулся. И сейчас на каждом стадионе его освистывают и оплевывают. Для меня странно, что игрок провел свою карьеру так, что к нему таким образом относятся.

    И почему не нашелся не то что агент, а просто человек рядом, который подсказал бы ему – вот так не делай и не говори? Тебе везде кричат гадости.

    Я понимаю, что в историю можно и задницей войти, но было бы гораздо лучше, если бы Артему везде аплодировали и восторгаглись им.

    У Дзюбы некоторые моменты не получились, сейчас он в «Акроне». Если бы у него был нормальный агент, он мог бы сейчас играть в Саудовской Аравии, где собраны все звезды мирового футбола.

    И я думаю, что он сам «Акрону» платит, а не наоборот, ведь такие суммы «Акрон» вряд ли потянет», – сказал Селюк.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ODDS

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    13.11.2024 23:11
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1731531594
    если бы существовал список самых мудаков из нашего футбола, то он в него точно попал бы. давайте попробуем составить таковой, я начну: селюк, дзюба, губерниев, царь, глушаков. продолжите.
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    BRO_football
    1731534400
    Так и для чего нужен агент? Чтобы футболист денег побольше по контракту получил и его не обманули? А надо ли оно, чтобы больше было? По-моему, слишком много получают. Если футболист талантливый, то он в любом случае будет играть в лучшем клубе и получать прилично. Футболист это работа. Всем ли нужен агент, чтобы устроится на работу? Настолько ли глупы футболисты? А так, у нас в России агенты занимаются тем, что только на словах из говна делают конфетку и впаривают клубам втридорого, при этом не забыв себе комиссию побольше взять. Знаем мы случаи, когда из-за хотелок агентов, трансферы в клуб срываются или задерживаются
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