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    • Бруней приехал на матч с Россией без 5-6 основных игроков – их заменят дебютантами сборной

    Бруней приехал на матч с Россией без 5-6 основных игроков – их заменят дебютантами сборной

    Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио прояснил ситуацию с составом на товарищеский матч с Россией.

    • Команды встретятся в пятницу, 15 ноября, в Краснодаре.
    • Игра начнется в 19:00 мск.

    – После этого долгого перелета нам стоит хорошо восстановиться, чтобы хорошо сыграть в этом матче. Дорога правда была долгая и выматывающая.

    – Было много разговоров – первая команда к нам едет или вторая. Какая сборная приехала играть в Россию?

    Мы недосчитались некоторых игроков на эту игру, около пяти‑шести человек. Они не помогут нам в этой игре.

    Наш тренерский штаб начал работу не так давно, у нас было не так много времени. Так вышло, что мы правда приехали без какой‑то части команды.

    – У них сейчас идет сезон, из‑за этого?

    – Да, они играют в сингапурской лиге. Большая часть команды, которая приехала, играет в Премьер‑лиге Брунея.

    Не могу сказать, что это микс первой и второй команд. На место тех, кто отсутствовал, мы взяли не дублеров, а новеньких, которые еще не играли в национальной команде.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.11.2024 23:00
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1731528580
    их заменят дебютантами сборной==== Да пох.Россия стерпит. Деды терпели и нам велели .(русская народная поговорка)
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    Интерес
    1731528786
    Не зря Дзюба рвался в сборную сейчас! Он бы установил рекорд такого уровня,что его лет 50 никто бы не догнал.До очередного передела миропорядка.
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    Cleaner
    1731529239
    Чемодан, вокзал, Бруней!...(((
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    BRO_football
    1731529387
    Ну и правильно. Одной только России разрешено в товарищеских матчах пробовать новых игроков? Нет. Пусть и Бруней выпускает. Да какая вообще разница? У них и профессионалы из местного чемпионата, а не из Европы!
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    Mirak92
    1731530484
    Если мегасборная забьет меньше 7-8 голов, можно ехать к стадиону, и ссаными тряпками обкидывать
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    Fju-2
    1731531153
    Охренеть, хотел посмотреть на звёзд мирового футбола, а он новичков привёз(
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