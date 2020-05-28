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    Официально: АПЛ должна возобновиться 17 июня

    АПЛ назвала предварительную дату возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

    Сообщается, что розыгрыш Премьер-лиги должен возобновиться в среду, 17 июня. Это произойдет при условии соблюдения всех требований безопасности.

    На указанный день запланированы матчи «Астон Вилла»«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити»«Арсенал», перенесeнные из-за финала Кубка лиги. А первый после вынужденной паузы полноценный тур чемпионата стартует в пятницу, 19 июня.

    • В АПЛ осталось провести девять туров.
    • На сегодняшний день с 25-очковым преимуществом в турнирной таблице лиги лидирует «Ливерпуль».

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    28.05.2020 20:25
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