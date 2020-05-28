Официально: АПЛ должна возобновиться 17 июня

АПЛ назвала предварительную дату возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.
Сообщается, что розыгрыш Премьер-лиги должен возобновиться в среду, 17 июня. Это произойдет при условии соблюдения всех требований безопасности.
На указанный день запланированы матчи «Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» – «Арсенал», перенесeнные из-за финала Кубка лиги. А первый после вынужденной паузы полноценный тур чемпионата стартует в пятницу, 19 июня.
- В АПЛ осталось провести девять туров.
- На сегодняшний день с 25-очковым преимуществом в турнирной таблице лиги лидирует «Ливерпуль».
Источник: Официальный сайт АПЛ