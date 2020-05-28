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    Журналист Егоров: Рами по контракту с «Сочи» мог заработать миллион евро за пять месяцев

    Стала известна зарплата бывшего защитника «Сочи» Адиля Рами в российском клубе.

    По информации журналиста Сергея Егорова, если бы не досрочное аннулирование контракта, француз заработал бы 1 миллион евро.

    «По моей информации, посредником при трудоустройстве защитника Адиля Рами в «Сочи» был небезызвестный Набиль Мерабтен, которого связывают с менеджментом «Локо». Набиль представляется человеком, через которого можно завести игроков в «Локо», который может решить все вопросы по трансферам.

    В случае с Рами Набиль безуспешно предлагал его нескольким клубам РПЛ – никто, кроме «Сочи», не принял положительного решения. В «Сочи» же футболист за 5 месяцев контракта должен был заработать 1 млн евро – по 200 тысяч за месяц», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Рами присоединился к «Сочи» в феврале на правах свободного агента, заключив контракт до конца сезона.
    • В составе новой команды 34-летний центрбек не провел ни одного матча.
    • Сегодня стало известно, что южане аннулировали соглашение с французом, поскольку при переходе он скрыл серьезную травму.
    • Агент игрока опровергает появившуюся информацию и обещает «Сочи» разбирательство в ФИФА и CAS.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    28.05.2020 19:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10066

      Cules2013 16 часов назад

      лучше бы на свою академию этот миллион потратили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Vseok 16 часов назад

      Ничего себе как неликвид зажрался ,пошёл вон,скучать не будем,днище!!!:D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14868

      bset 19 часов назад

      Короче еще пару сезонов, Сочи наберет долгов и отправится в ПФЛ. Вот болельщики Динамо Санкт-Петербург обрадуются.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3145

      Борат > bset 17 часов назад

      Додик, можно подумать у Панамы спб есть болельщики и сейчас они очень рады ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +16839

      DOCTOR PENALTY 19 часов назад

      Весь наш футбол окружён вот такими Н а е Б и л Я м и.

      4
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