С австрийского ЛАСКа сняли шесть очков. Команда начала контактные тренировки раньше времени

Две недели назад были выявлены нарушения правил, связанных с возобновлением тренировок, со стороны ЛАСКа.

Несмотря на запрет, австрийская команда проводила контактные занятия. Соответствующее видео появилось в интернете.

За нарушение медицинского протокола в отношении клуба ввели санкции – штраф в размере 75 тысяч евро, а также лишение шести очков.

В связи с этим ЛАСК опустился на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступив лидерство «Зальцбургу».