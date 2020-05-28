Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • С австрийского ЛАСКа сняли шесть очков. Команда начала контактные тренировки раньше времени

С австрийского ЛАСКа сняли шесть очков. Команда начала контактные тренировки раньше времени

28 мая 2020, 22:48
3

Две недели назад были выявлены нарушения правил, связанных с возобновлением тренировок, со стороны ЛАСКа.

Несмотря на запрет, австрийская команда проводила контактные занятия. Соответствующее видео появилось в интернете.

За нарушение медицинского протокола в отношении клуба ввели санкции – штраф в размере 75 тысяч евро, а также лишение шести очков.

В связи с этим ЛАСК опустился на второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступив лидерство «Зальцбургу».

Источник: Официальный сайт австрийской Бундеслиги
Австрия. Бундеслига ЛАСК
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Armani nn
1590703217
Жестко.С одной стороны правильно,другим не повадно будет,но с другой стороны(может я и не знаю,не возьмусь утверждать)где указанно в правилах о снятии очков,многим это может показаться в пользу более «блатных» из Зальцбурга.
Ответить
vladimir-7
1590729140
Оказывается и в Австрии тоже есть Оленевод по штрафам, а сняли 6 очков, значит ЛАСК мешал Зальцбургу занять 1 место, заплатили и порядок—на первом месте.
Ответить
Cules2013
1590732176
нормас там у вас в Австрии конкурентов убирают
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
5
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
27 июля
1
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
ФотоРоссийский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
2 июля
5
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)
17 июня
3
Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной
13 июня
1
Назван самый высокий участник ЧМ-2026
7 июня
2
«Реал» объявил об уходе защитника
22 мая
Состав Австрии на ЧМ-2026
18 мая
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
ФотоДортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»
7 мая
2
Худяков ответил на предложение «Спартака»
7 мая
10
Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть
7 мая
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Генич двумя словами отреагировал на гибель Маннингера
16 апреля
Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер
16 апреля
5
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
10 апреля
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову
8 апреля
2
Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»
6 апреля
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
Российский футболист – о ценах в Австрии: «В России пока ещe дешевле»
23 февраля
10
Экс-директор «Спартака» и «Локомотива» Цорн нашел работу в европейском клубе
27 января
1
«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями
26 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+