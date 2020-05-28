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    Федун – о проведении РПЛ при заполненности трибун в 10%: «У нас 15 тысяч абонементов. Это дискриминационный момент»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о проведении матчей РПЛ со зрителями при ограничениях заполняемости трибун. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал игры РПЛ со зрителями при условии, если на стадионе будет не более 10% от общего числа мест.

    «Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать», – прокомментировал Федун.

    РПЛ должна возобновиться 21 июня, и при таком сценарии следующий сезон начнется 2 августа. В чемпионате осталось провести восемь туров.

    Источник: «Р-Спорт»

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    28.05.2020 16:50
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4723

      subbotaspartak 18 минут назад

      Кому-то деньги придётся вернуть...
      Даёте хоть по мячу пнуть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76761

      zigbert 4 часа назад

      Получается допустят всего 4,5 тыс. Очень сложно придется с выбором болельщиков.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov 16 часов назад

      Ну так всё просто: каждому заболевшему после посещения матча оплачивайте лечение из казны клуба. И никакой дискриминации.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1788

      serhio80 > general.lizyukov 1 час назад

      Тебе диванному воену мама оплатит, можешь не переживать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Puddle 19 часов назад

      Ну про картонных хряков мне идея понравилась!

      -1
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      ...
      Рейтинг: -259

      Бoрат > Puddle 16 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебе больше понравится идея про 40 сантиметровый дидло . Гыгыгы .

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +5737

      paracetamol 21 час назад

      Какая Роспотребнадзору разница - 10 или 25%? По-моёму, одночленственно, т.е. из 11-го пальца высосано!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3145

      Борат 21 час назад

      ну посадишь борю моисеева, женьку вафельникова, усатого повара, лапочкина с вилковым, лаврова, сашку панова, усатого повара да трубача с титовым !
      гыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: -259

      Бoрат > Борат 16 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебя тоже посадим или насадим . Гыгыгы .

      -4
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      Рейтинг: +14868

      bset 21 час назад

      Обидно получилось. Хотел хоть что-то заработать, а получается, что даже уже проданные места не обеспечить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4504

      JTherry > bset 20 часов назад

      вашему "свадебному президенту" и обижаться не на что будет - "зарабатывать" за него теперь ВЭБ.РФ будет...

      6
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      Рейтинг: +14868

      bset > JTherry 19 часов назад

      Что ты такой обиженный? Я констатировал факт, а ты сразу пытаешься камень в мой огород закинуть.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4504

      JTherry > bset 16 часов назад

      а ты не кидай в "мой огород камней" и не будет никто "обиженным", уверяю тебя... и ты и я - болельщики московских команд, а под нашими аватарками неизвестно, кто есть who на самом деле, а вдруг я твой начальник по работе, или я старше тебя лет на 50-60, а ты мне так легко "тыкаешь"?))) а факты можно констатировать не уподобляясь борату-обормоту... надеюсь, я тебя убедил)

      3
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      Рейтинг: +14868

      bset > JTherry 16 часов назад

      Я со всем руководством на "ты" - в IT-мире так принято. Что касается того, что я кому-то уподобляюсь. Речь о том, что Федун очень хотел продолжать чемпионат с болельщиками, рассказывал, что он теряет прибыль от пустых трибун. Тут разрешили пойти на стадион 10%, а абонементов продано 15% от полной загрузки. То есть Федун хотел хоть что-то отбить с продажи билетов, а получилось так, что вся разрешенная квота УЖЕ продана и новых денег с этого он не получит. И это обидно с точки зрения бизнесмена - хотел заработать, а получилось так, что новых денег не получить с такой квоты. Что именно я не так сказал и почему я кому-то там уподобился?

      1
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      Рейтинг: +4504

      JTherry > bset 15 часов назад

      мы не впервые общаемся: напомню, Гриша Иванов высказался про мальчишек из Спартака, и... пошло-поехало то самое "уподобление", я тебе тогда ответил (надеюсь, помнишь)...тебе ли не понимать, работающему в IT-мире (кстати, мы - в определенной степени коллеги), что интернет помнит ффсе... и еще - абонементов продано на 30% загрузки стадиона (15 тысяч), и Федуна жалеть не надо, у него все отлично, уверяю тебя...

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      Рейтинг: +14868

      bset > JTherry 15 часов назад

      Не, ну меня где-то может заносить и я могу лишнего в чей-то адрес сказать, но вот конкретно в данном комментарии без какой-то задней мысли констатировал факт. А так я не могу всего помнить, что и где я писал, под чем я в тот момент был - слишком много информации через мозг проходит в современном мире.

      1
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      Рейтинг: +13238

      vka1970 21 час назад

      Это дискриминация.Никто и не спорит.
      Но в данный момент не до жиру.
      Быть бы живу.

      5
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      Рейтинг: +391

      GreyDM 22 часа назад

      значит будут 30% выпрашивать, а ваще надо было проще сдедать-пускать зрителей только по фэнкам и всё, кто сколько продал перед сезоном, столько народу и придёт...

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