Федун – о проведении РПЛ при заполненности трибун в 10%: «У нас 15 тысяч абонементов. Это дискриминационный момент»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о проведении матчей РПЛ со зрителями при ограничениях заполняемости трибун. Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал игры РПЛ со зрителями при условии, если на стадионе будет не более 10% от общего числа мест.

«Это первый шаг. Но у нас 15 тысяч абонементов, получается дискриминационный момент (для болельщиков). Мы будем думать», – прокомментировал Федун.

РПЛ должна возобновиться 21 июня, и при таком сценарии следующий сезон начнется 2 августа. В чемпионате осталось провести восемь туров.