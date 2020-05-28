Экс-скаут ЦСКА: «Нисимуру и Бекао видели только по видео. Это была лотерея»

Бывший руководитель селекционного отдела ЦСКА Сергей Дюков рассказал о трансферах московского клуба летом 2018 года.

— Число скаутских командировок сократилось после финансового кризиса-14/15?

— Бюджет селекционного отдела не менялся, скорее наоборот, мы старались наращивать объем живых просмотров за счет юношеских турниров, чтобы находить перспективных футболистов на ранней стадии.

— Как на селекции лета-2018 сказался уход Витиньо? Без его продажи удалось бы взять тех же футболистов?

— Витиньо был продан в одно окно с Головиным. Скорее, продажа Саши помогла провести перестройку команды.

— Летом-2018 Себастьян Шиманьски мог перейти в ЦСКА? Это была альтернатива Сигурдссону или отдельная история?

— Себа был в том же шорт-листе, что и Арнор, я летал на переговоры и в Швецию, и в Польшу. Решение было принято в пользу Арнора, и личная встреча с футболистами повлияла на этот выбор.

— По кому из новичков лета-2018 было больше всего сомнений, самая долгая дискуссия?

— Нисимура и Бекао. Ни того, ни другого вживую мы не видели, только по видео. В какой-то степени это была лотерея. Но когда ситуация поджимает, нужно уметь рисковать, нужно брать на себя ответственность. При этом все тщательно взвешивать. Родриго взяли в аренду, Нисимура обошелся дешевле всех в то трансферное окно.