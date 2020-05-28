Холанд травмировал колено в результате столкновения с арбитром в матче с «Баварией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил повреждение во втором тайме матча 28-го тура Бундеслиги с «Баварией».
По информации ESPN, норвежец травмировал колено в результате столкновения с главным арбитром встречи Тобиасом Штилером.
Сообщается, что рефери случайно наступил на ногу 19-летнему форварду, двигаясь спиной вперед.
- Холанд перешел в «Боруссию» в январе.
- В его активе в составе новой команды 13 голов и три ассиста в 14 матчах.
- «Бавария» обыграла дортмундцев со счетом 1:0.
Источник: ESPN