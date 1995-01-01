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    Холанд травмировал колено в результате столкновения с арбитром в матче с «Баварией»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд получил повреждение во втором тайме матча 28-го тура Бундеслиги с «Баварией».

    По информации ESPN, норвежец травмировал колено в результате столкновения с главным арбитром встречи Тобиасом Штилером.

    Сообщается, что рефери случайно наступил на ногу 19-летнему форварду, двигаясь спиной вперед.

    • Холанд перешел в «Боруссию» в январе.
    • В его активе в составе новой команды 13 голов и три ассиста в 14 матчах.
    • «Бавария» обыграла дортмундцев со счетом 1:0.

    Источник: ESPN

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