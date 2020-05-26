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    Нойер проводит 400-й матч в Бундеслиге. Никто не сыграл больше с момента дебюта вратаря

    Центральный матч 28-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» стал 400-м в чемпионате для голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера.

    С момента дебюта немца в Бундеслиге (сезон-2006-07) никто не сыграл больше матчей, чем Нойер. Вратарь провел 156 встреч за «Шальке» и 244 игры за «Баварию».

    Из действующих футболистов только два игрока провели в чемпионате Германии 400+ игр: форвард «Вердера» Клаудио Писарро и полузащитник «Униона» Кристиан Гентнер.

    • Нойер продлил контракт с мюнхенцами до 2023 года.
    • «Бавария» возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Gracenote Live

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    26.05.2020 20:19
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