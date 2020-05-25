Семин: «После победы над «Спартаком» болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин рассказал, как ему удалось получить признание у фанатов украинской команды.

«Исторически так сложилось, что у киевского «Динамо» и московского «Спартака» была очень жeсткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над «Спартаком» в 2008 году болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь», – заявил Семин.

В сезоне-2008/09 «Динамо» под руководством российского тренера дважды разгромило «Спартак» со счетом 4:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Семин возглавлял киевлян с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й год.

Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»