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    Семин: «После победы над «Спартаком» болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь»

    Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин рассказал, как ему удалось получить признание у фанатов украинской команды.

    «Исторически так сложилось, что у киевского «Динамо» и московского «Спартака» была очень жeсткая конкуренция. Болельщики были очень агрессивны в этих матчах, как, впрочем, и игроки. После победы над «Спартаком» в 2008 году болельщики киевского «Динамо» приняли меня в свой лагерь», – заявил Семин.

    • В сезоне-2008/09 «Динамо» под руководством российского тренера дважды разгромило «Спартак» со счетом 4:1 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
    • Семин возглавлял киевлян с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й год.

    Семин: «Уход в «Локомотив» из «Динамо» в 2009 году был поспешным решением»

    Источник: «Чемпионат»

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    25.05.2020 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 26 мая 2020, 12:18

      8-2 это вам не 7-0!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 мая 2020, 21:49

      Щас такое ваапще невозможно.....Скажи кому-нибудь ,не поверят!
      Юрка - Чемпион Украины ! Пипец....

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