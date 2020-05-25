«У Павла двусторонняя пневмония». Мария Погребняк сообщила, что вся семья заболела коронавирусом

Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что вся семья заразилась коронавирусом. У игрока двусторонняя пневмония.

«Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить: к детям врач приедет?! Сказали: «Вам позвонят».

У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы появились на третьи сутки. Пропало обоняние, жуткая слабость, горло. Старший сын – температура 37,5, кашель. Сделали КТ – пневмония, начальная стадия. Средний – температура за 38, рвота. Младший – температура 37,3, слабость, рвота. Мамы – температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный», – написала Погребняк.