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    «У Павла двусторонняя пневмония». Мария Погребняк сообщила, что вся семья заболела коронавирусом

    Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что вся семья заразилась коронавирусом. У игрока двусторонняя пневмония.

    «Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику спросить: к детям врач приедет?! Сказали: «Вам позвонят».

    У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы появились на третьи сутки. Пропало обоняние, жуткая слабость, горло. Старший сын – температура 37,5, кашель. Сделали КТ – пневмония, начальная стадия. Средний – температура за 38, рвота. Младший – температура 37,3, слабость, рвота. Мамы – температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный», – написала Погребняк.

    • Игрок назвал дурачками тех, кто не верит в существование коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 343000 человек.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: инстаграм Марии Погребняк

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    25.05.2020 14:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 26 мая 2020, 12:48

      до п и з д и л с я м у д о з в о н

      1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 мая 2020, 01:35

      Хайпует курица

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 мая 2020, 16:53

      и где ж это вы так самоизолировались. небось шараё би лись где не положено

      0
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > swot1205 26 мая 2020, 12:49

      так он орал в три горла ,что те кто верит коронавирус тот дурачок

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