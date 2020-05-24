Исследование показало, что в результате матча «Ливерпуль» – «Атлетико» от коронавируса умерло 41+ человек

Скопление людей на мартовском матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» привело к смерти от коронавируса не менее 41 человека. Таков результат исследования, опубликованного газетой The Times, пишет Eurosport.

В подсчетах брались сведения Национальной службы здравоохранения Великобритании. В исследовании сказано, что на матче присутствовало 52000 зрителей.