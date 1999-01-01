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    Исследование показало, что в результате матча «Ливерпуль» – «Атлетико» от коронавируса умерло 41+ человек

    Скопление людей на мартовском матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» привело к смерти от коронавируса не менее 41 человека. Таков результат исследования, опубликованного газетой The Times, пишет Eurosport.

    В подсчетах брались сведения Национальной службы здравоохранения Великобритании. В исследовании сказано, что на матче присутствовало 52000 зрителей.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 343000 человек.
    • В следующий раунд прошли мадридцы.
    • Возобновление Лиги чемпионов намечено на август.

    Источник: Eurosport

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