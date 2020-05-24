Tuttosport: «Барселона» согласовала обмен Артура на Пьянича и перевела бразильца в дубль

«Барселона» перевела полузащитника Артура в резервную команду, пишет Tuttosport. В ближайшее время он будет работать с дублерами.
Каталонцы, по сведениям источника, уже договорились с «Ювентусом» об обмене Артура на полузащитника Миралема Пьянича. Бразилец готов перейти в туринский клуб.
- Артур перебрался на «Камп Ноу» в 2018 году.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.
Источник: Tuttosport