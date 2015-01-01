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    Football Italia: Артур готов перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Барселоны» Артур все-таки может покинуть клуб грядущим летом.

    Ранее сообщалось, что хавбек намерен остаться в каталонском клубе, однако, по информации Football Italia, теперь он передумал и готов рассмотреть предложение от «Ювентуса».

    «Барса» ранее собиралась обменять бразильца на Миралема Пьянича.

    • Артур перебрался на «Камп Ноу» в 2018 году.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      кто там 1 час назад

      Обменивать 23 летнего хорошего игрока на 30 летнего без доплаты....................
      Ну чего удивляться - это барса))0

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