Football Italia: Артур готов перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур все-таки может покинуть клуб грядущим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек намерен остаться в каталонском клубе, однако, по информации Football Italia, теперь он передумал и готов рассмотреть предложение от «Ювентуса».

«Барса» ранее собиралась обменять бразильца на Миралема Пьянича.