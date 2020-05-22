Football Italia: Артур готов перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Артур все-таки может покинуть клуб грядущим летом.
Ранее сообщалось, что хавбек намерен остаться в каталонском клубе, однако, по информации Football Italia, теперь он передумал и готов рассмотреть предложение от «Ювентуса».
«Барса» ранее собиралась обменять бразильца на Миралема Пьянича.
- Артур перебрался на «Камп Ноу» в 2018 году.
- В текущем сезоне игрок провел за «Барселону» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
- Его рыночная стоимость – 56 миллионов евро.
Источник: Football Italia