Лига чемпионов в честь шестилетия опубликовала видео десятой победы «Реала» в турнире

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку финального матча Лиги чемпионов сезона-2013/14. Сегодня, 24 мая, исполняется шесть лет, как «Реал» взял десятый титул сильнейшей команды Европы.

В финале со счетом 4:1 мадридцы победили в дерби «Атлетико». Матч закончился после дополнительного времени.

Один из голов забил Криштиану Роналду .

. После победы в Лиссабоне в 2014 году «Реал» взял титул Лиги чемпионов еще три раза.

В этот же день, 24 мая, «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 2000 году.

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