Лига чемпионов в честь шестилетия опубликовала видео десятой победы «Реала» в турнире

Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку финального матча Лиги чемпионов сезона-2013/14. Сегодня, 24 мая, исполняется шесть лет, как «Реал» взял десятый титул сильнейшей команды Европы.

В финале со счетом 4:1 мадридцы победили в дерби «Атлетико». Матч закончился после дополнительного времени.