Лига чемпионов в честь шестилетия опубликовала видео десятой победы «Реала» в турнире

эх, опять гугл транслейт подводит)
УЕФА фигнёй страдают на самоизоляции. Что это за юбилей такой - 6 летие победы?))
Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку финального матча Лиги чемпионов сезона-2013/14. Сегодня, 24 мая, исполняется шесть лет, как «Реал» взял десятый титул сильнейшей команды Европы.
В финале со счетом 4:1 мадридцы победили в дерби «Атлетико». Матч закончился после дополнительного времени.
- Один из голов забил Криштиану Роналду.
- После победы в Лиссабоне в 2014 году «Реал» взял титул Лиги чемпионов еще три раза.
- Сейчас «Реал» идет в Примере вторым.
#OTD in 2014, 'La Décima' in Lisbon...Ramos, Bale, Marcelo & Ronaldo#UCL | @realmadriden pic.twitter.com/SMiTEnYjk0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2020