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    Лига чемпионов в честь шестилетия опубликовала видео десятой победы «Реала» в турнире

    Пресс-служба Лиги чемпионов опубликовала нарезку финального матча Лиги чемпионов сезона-2013/14. Сегодня, 24 мая, исполняется шесть лет, как «Реал» взял десятый титул сильнейшей команды Европы.

    В финале со счетом 4:1 мадридцы победили в дерби «Атлетико». Матч закончился после дополнительного времени.

    • Один из голов забил Криштиану Роналду.
    • После победы в Лиссабоне в 2014 году «Реал» взял титул Лиги чемпионов еще три раза.
    • Сейчас «Реал» идет в Примере вторым.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10026

      Cules2013 1 час назад

      эх, опять гугл транслейт подводит)
      УЕФА фигнёй страдают на самоизоляции. Что это за юбилей такой - 6 летие победы?))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3941

      vladik12 > Cules2013 49 минут назад

      А где написано, что юбилей?)

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