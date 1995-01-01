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    Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»

    Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что в семье несколько человек испытывают проблемы с легкими. Она предложила уголовно преследовать людей, распространяющих неверную информацию о коронавирусе.

    «Надо сажать людей за лжеинформацию. У нас пришли плохие анализы крови. Положительный мазок на COVID-19, пневмония у ребeнка, бабушки, мужа (он в больнице). И вы говорите, что вируса нет? Не дай бог вам познать его. Особенно нашим родителям, им хуже всего», – написала Погребняк, чьи слова со ссылкой на инстаграм приводит «Чемпионат».

    • Заболевание игрока прокомментировали в «Урале».
    • Погребняку в ноябре исполнится 37 лет.
    • Его контракт с «Уралом» истекает по окончании сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +825

      Benifacto 12 минут назад

      ну я так понял тока богатые и знаменитые болеют...

      0
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      Рейтинг: +37

      NewLife 21 минуту назад

      Остается только посочувствовать. Выздоравливайте все !

      0
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      Рейтинг: +2954

      Hektor 84 1 час назад

      А еще надо штрафовать не только простых людей за нарушение самоизоляции, но и таких вот погребняков. Чтоб не шлялись везде. А то ведь законы пишутся только для простых людей.

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      Рейтинг: +2432

      alarm > Hektor 84 33 минуты назад

      тебя, как носителя радужной заразы, вообще пожизненно надо изолировать в тарасофке

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