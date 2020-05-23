Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»

Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что в семье несколько человек испытывают проблемы с легкими. Она предложила уголовно преследовать людей, распространяющих неверную информацию о коронавирусе.

«Надо сажать людей за лжеинформацию. У нас пришли плохие анализы крови. Положительный мазок на COVID-19, пневмония у ребeнка, бабушки, мужа (он в больнице). И вы говорите, что вируса нет? Не дай бог вам познать его. Особенно нашим родителям, им хуже всего», – написала Погребняк, чьи слова со ссылкой на инстаграм приводит «Чемпионат».