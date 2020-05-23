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  • Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»

Жена Погребняка: «Муж в больнице, в семье пневмония у ребенка, бабушки. Не дай бог вам познать коронавирус»

23 мая 2020, 18:53
7

Мария Погребняк, супруга форварда «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что в семье несколько человек испытывают проблемы с легкими. Она предложила уголовно преследовать людей, распространяющих неверную информацию о коронавирусе.

«Надо сажать людей за лжеинформацию. У нас пришли плохие анализы крови. Положительный мазок на COVID-19, пневмония у ребeнка, бабушки, мужа (он в больнице). И вы говорите, что вируса нет? Не дай бог вам познать его. Особенно нашим родителям, им хуже всего», – написала Погребняк, чьи слова со ссылкой на инстаграм приводит «Чемпионат».

  • Заболевание игрока прокомментировали в «Урале».
  • Погребняку в ноябре исполнится 37 лет.
  • Его контракт с «Уралом» истекает по окончании сезона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (7)
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Hektor 84
1590251306
А еще надо штрафовать не только простых людей за нарушение самоизоляции, но и таких вот погребняков. Чтоб не шлялись везде. А то ведь законы пишутся только для простых людей.
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NewLife
1590254834
Остается только посочувствовать. Выздоравливайте все !
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Benifacto
1590255356
ну я так понял тока богатые и знаменитые болеют...
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Aviator
1590257182
Радуйся, дура, что вы человеки и болеете обычным, очередным ОРВИ. А ублюдков за лжеинформацию сажать надо, это верно.
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murealbest
1590288807
Здоровья!
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