ESPN: «Бавария» поборется за Санчо

«Бавария» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в гонке за вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, утверждает ESPN.

По информации источника, мюнхенский клуб попробует купить 20-летнего футболиста, если сорвется трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити».

«Боруссия» готова продать англичанина, но не дешевле, чем за 120 миллионов евро. Кроме того, дортмундцы не хотят усиливать конкурента по Бундеслиге.