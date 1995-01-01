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    ESPN: «Бавария» поборется за Санчо

    «Бавария» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в гонке за вингером дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, утверждает ESPN.

    По информации источника, мюнхенский клуб попробует купить 20-летнего футболиста, если сорвется трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити».

    «Боруссия» готова продать англичанина, но не дешевле, чем за 120 миллионов евро. Кроме того, дортмундцы не хотят усиливать конкурента по Бундеслиге.

    • В текущем сезоне Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      кто там 1 час назад

      никчёмная баварская помойка пусть идёт вялого во рту полощет.

      никчёмный мешок.

      0
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      Рейтинг: +1128

      acor94 3 часа назад

      руки проч от нигретёнка!

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