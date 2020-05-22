Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген близок к продлению контракта с действующим клубом.
По данным источника, стороны подпишут договор сроком до лета 2025 года.
Немец хочет зарабатывать от 10 до 18 миллионов евро в год.
В конце апреля переговоры были приостановлены.
Срок действующего контракта голкипера с клубом истекает в июне 2022 года.
- У сторон были разногласия по новому контракту.
- Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
- В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.
Источник: Sport.es