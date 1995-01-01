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    Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген близок к продлению контракта с действующим клубом.

    По данным источника, стороны подпишут договор сроком до лета 2025 года.

    Немец хочет зарабатывать от 10 до 18 миллионов евро в год.

    В конце апреля переговоры были приостановлены.

    Срок действующего контракта голкипера с клубом истекает в июне 2022 года.

    • У сторон были разногласия по новому контракту.
    • Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
    • В текущем сезоне голкипер провел 34 матча и пропустил 34 гола.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Sterh 1 час назад

      Слава Богу! Боялся - упустят Стену..
      Что за желания?) "От 10 до 18 млн")) Нихрена себе разбежка)

      0
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      ...
      Рейтинг: +224

      DyadyaWel > Sterh 48 минут назад

      Зависит от контракта. Какая часть будет гарантированна, а какая будет в виде бонусов за командные и личные достижения.

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