Тер Стеген продлит контракт с «Барселоной» до 2025 года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген близок к продлению контракта с действующим клубом.

По данным источника, стороны подпишут договор сроком до лета 2025 года.

Немец хочет зарабатывать от 10 до 18 миллионов евро в год.

В конце апреля переговоры были приостановлены.

Срок действующего контракта голкипера с клубом истекает в июне 2022 года.