Видаль: «Всем доволен в «Барселоне», очень хочу здесь остаться»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль опроверг информацию о желании покинуть клуб.

«Я всем доволен в «Барселоне», меня все устраивает. Я очень хочу здесь остаться. У нас хорошая команда, у меня здесь появилось много друзей.

Я очень хорошо готов физически, лучше, чем когда-либо. У меня еще никогда не было столько времени на подготовку», – заявил Видаль.

Видаль до «Барселоны» выступал за «Баварию», «Ювентус».

Чилиец вскоре может сменить «Барселону» на «Интер».

«Барселона» лидирует в Примере.

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