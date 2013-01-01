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    Видаль: «Всем доволен в «Барселоне», очень хочу здесь остаться»

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль опроверг информацию о желании покинуть клуб.

    «Я всем доволен в «Барселоне», меня все устраивает. Я очень хочу здесь остаться. У нас хорошая команда, у меня здесь появилось много друзей.

    Я очень хорошо готов физически, лучше, чем когда-либо. У меня еще никогда не было столько времени на подготовку», – заявил Видаль.

    • Видаль до «Барселоны» выступал за «Баварию», «Ювентус».
    • Чилиец вскоре может сменить «Барселону» на «Интер».
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Видаль подал на «Барселону» в суд из-за невыплаты премиальных

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9994

      Cules2013 2 часа назад

      вот какашка чилийская)
      видимо, Интер перехотел его покупать из-за вируса, сменил приоритеты, и Барса снова стала ему нравиться)
      Ну, к качеству игры претензий не было ни разу, так что это хорошо. Видаль Барсе нужен.

      1
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      Рейтинг: +224

      DyadyaWel > Cules2013 36 минут назад

      Будь Видаль лет на пять моложе - был бы железно игроком основы. Хотя даже сейчас он явно не самое слабое звено команды.

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