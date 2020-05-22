Видаль: «Всем доволен в «Барселоне», очень хочу здесь остаться»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль опроверг информацию о желании покинуть клуб.
«Я всем доволен в «Барселоне», меня все устраивает. Я очень хочу здесь остаться. У нас хорошая команда, у меня здесь появилось много друзей.
Я очень хорошо готов физически, лучше, чем когда-либо. У меня еще никогда не было столько времени на подготовку», – заявил Видаль.
- Видаль до «Барселоны» выступал за «Баварию», «Ювентус».
- Чилиец вскоре может сменить «Барселону» на «Интер».
- «Барселона» лидирует в Примере.
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Источник: Sport.es