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  • Видаль подал на «Барселону» в суд из-за невыплаты премиальных

Видаль подал на «Барселону» в суд из-за невыплаты премиальных

28 декабря 2019, 23:31
3

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль считает, что ему недоплатили премиальные за прошлый сезон. В связи с этим чилиец обратился в суд, информирует испанское издание Mundo Deportivo.

По контракту игрока предусмотрено, что он получил дополнительно 2,4 миллиона евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона. У Видаля же реальная цифра по итогам прошлого сезона равняется 50%.

По мнению футболиста, «Барселона» в таком случае должна выплатить ему хотя бы часть оговоренных 2,4 миллиона. Клуб не согласен: администрация убеждена, что Видаль неверно трактует контракт.

  • В текущем сезоне Видаль провел 19 матчей, забил пять голов, сделал результативный пас.
  • Чилиец может перейти в «Интер».
  • «Барселона» лидирует в Примере.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Видаль Артуро
Комментарии (3)
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Proker
1577600683
Вот это димократия
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Cules2013
1577609621
Видаль воду мутит. Если написано 60%, значит 60, что за еврейская логика?)
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