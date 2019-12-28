Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Видаль подал на «Барселону» в суд из-за невыплаты премиальных

    Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль считает, что ему недоплатили премиальные за прошлый сезон. В связи с этим чилиец обратился в суд, информирует испанское издание Mundo Deportivo.

    По контракту игрока предусмотрено, что он получил дополнительно 2,4 миллиона евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона. У Видаля же реальная цифра по итогам прошлого сезона равняется 50%.

    По мнению футболиста, «Барселона» в таком случае должна выплатить ему хотя бы часть оговоренных 2,4 миллиона. Клуб не согласен: администрация убеждена, что Видаль неверно трактует контракт.

    • В текущем сезоне Видаль провел 19 матчей, забил пять голов, сделал результативный пас.
    • Чилиец может перейти в «Интер».
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2019 23:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74908
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru