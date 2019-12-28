Видаль подал на «Барселону» в суд из-за невыплаты премиальных

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль считает, что ему недоплатили премиальные за прошлый сезон. В связи с этим чилиец обратился в суд, информирует испанское издание Mundo Deportivo.

По контракту игрока предусмотрено, что он получил дополнительно 2,4 миллиона евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона. У Видаля же реальная цифра по итогам прошлого сезона равняется 50%.

По мнению футболиста, «Барселона» в таком случае должна выплатить ему хотя бы часть оговоренных 2,4 миллиона. Клуб не согласен: администрация убеждена, что Видаль неверно трактует контракт.