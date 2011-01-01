Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»

Из слов отца получается, что ему безразлично, будет трудоустроен сын или станет безработным. Как и самому Далеру это безразлично. Или врут, говоря «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами».
Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева – Адьям Кузяев – прокомментировал возможный уход футболиста из петербургского клуба. Сообщалось, что россиянин хочет попробовать себя за рубежом.
«Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем.
У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно», — сказал отец Кузяева.
- Ранее Кузяев-старший говорил, что приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
- В этом сезоне РПЛ хавбек провел 13 игр.
- Футболист оценивается в 8 миллионов евро.