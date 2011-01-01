Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»

    Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева Адьям Кузяев – прокомментировал возможный уход футболиста из петербургского клуба. Сообщалось, что россиянин хочет попробовать себя за рубежом.

    «Вообще не знаю, откуда появилась эта информация. Пока даже не могу комментировать. Сейчас ждем, когда сезон возобновится и возобновится ли. Точно могу сказать: ни с «Зенитом», ни с другими клубами переговоров не ведем.

    У Далера был разговор с Сергеем Богдановичем относительно игры в оставшейся части сезона. Сын готов выйти на поле и помогать команде. А что будет, когда сезон закончится, мне говорить пока сложно», — сказал отец Кузяева.

    • Ранее Кузяев-старший говорил, что приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
    • В этом сезоне РПЛ хавбек провел 13 игр.
    • Футболист оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:24
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Cleaner 21 минуту назад

      Из слов отца получается, что ему безразлично, будет трудоустроен сын или станет безработным. Как и самому Далеру это безразлично. Или врут, говоря «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +760

      Play 1 час назад

      Новостное комбо от бомбардира):
      22:44 «Чемпионат»: Кузяев настроен уйти в иностранный чемпионат.
      11:33 Bobsoccer: приоритет Кузяева – продление контракта с «Зенитом»
      13:24 Отец Кузяева: «Не ведем переговоров ни с «Зенитом», ни с другими клубами»

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76658
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru