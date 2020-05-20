«Чемпионат»: Кузяев настроен уйти в иностранный чемпионат

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не намерен продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Футболист настроен перейти в иностранный чемпионат, пишет «Чемпионат».
Есть информация от журналиста Геннадия Орлова, что футболистом интересуются «Спартак» и «Динамо».
- По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
- Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.
- На счету Кузяева 21 матч за сборную России, один гол, три результативных паса.
Источник: «Чемпионат»