«Чемпионат»: Кузяев настроен уйти в иностранный чемпионат

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не намерен продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Футболист настроен перейти в иностранный чемпионат, пишет «Чемпионат».

Есть информация от журналиста Геннадия Орлова, что футболистом интересуются «Спартак» и «Динамо».