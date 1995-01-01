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    «Чемпионат»: Кузяев настроен уйти в иностранный чемпионат

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не намерен продлевать контракт с клубом, истекающий летом. Футболист настроен перейти в иностранный чемпионат, пишет «Чемпионат».

    Есть информация от журналиста Геннадия Орлова, что футболистом интересуются «Спартак» и «Динамо».

    • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.
    • На счету Кузяева 21 матч за сборную России, один гол, три результативных паса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1844

      baden69 2 минуты назад

      Футболист настроен перейти в иностранный чемпионат, пишет «Чемпионат».
      Есть информация от журналиста Геннадия Орлова, что футболистом интересуются «Спартак» и «Динамо».

      Возникает вопрос, Спартак и Динамо это команды иностранного чемпионата??? Или же только эти команды интересуются Кузяевым???

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      Рейтинг: +14712

      bset 15 минут назад

      Кузяев: "Медведев обещал, что даст поиграть мне в Европе. Медведев никогда не обманывает"

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      Рейтинг: +3066

      Давид59 16 минут назад

      Как-то не очень понятно. Сперва "не намерен продлевать контракт с клубом", а дальше: приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом»

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      Рейтинг: +14712

      bset > Давид59 14 минут назад

      Это как с Кокориным. Вроде и рассчитывают на него, а вроде и в аренду отправить хотят. Вроде и продлевают контракт, а вроде в Зените играть ему никто не даст. Зенит просто неопределенная команда. Вроде синие цвета, а вроде и голубые.

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      Рейтинг: +452

      АКМ-74У > Давид59 11 минут назад

      Кто больше предложит - туда и пойдет, все понятно. Приоритет, видимо, не предлагает.

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