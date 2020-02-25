Орлов: «У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев имеет предложения от двух российских клубов. В то же время известно, что игрок желает уехать за границу.

«Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всe время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» — они готовы пригласить его. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», – сообщил журналист Геннадий Орлов.