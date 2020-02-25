Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

Орлов: «У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

25 февраля 2020, 22:20
9

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев имеет предложения от двух российских клубов. В то же время известно, что игрок желает уехать за границу.

«Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всe время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» — они готовы пригласить его. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», – сообщил журналист Геннадий Орлов.

  • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
  • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
  • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо Кузяев Далер Орлов Геннадий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serhio80
1582659571
А в одноклассниках у Геннадия есть аккаунт?)
Ответить
Hektor 84
1582664421
Зачем спартаку он? В спартаке своих кузяевых хватает. В Европу? Если только в Польшу или в сербский фарм клуб!
Ответить
vka1970
1582695487
Аларм , литейный и борат На ветках преподносят смрад Но ждёт их всех дубовый кол Коль не справляется укол.
Ответить
JTherry
1582700868
Спартак только что избавился от своего "хрустального" Джано, теперь новое "стекло" предлагают?)) ему для "прогресса" в Рубин надо, к Слуцкому))
Ответить
paracetamol
1582705953
Кузя не продается! Разве что аренда в Сочи...
Ответить
zigbert
1582723720
Если эти травмы будут продолжаться то ему трудно будет найти команду.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+