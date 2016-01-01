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    Орлов: «У Кузяева есть предложения от «Спартака» и «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев имеет предложения от двух российских клубов. В то же время известно, что игрок желает уехать за границу.

    «Кузяев находится в подвешенном состоянии. Мы не знаем, будет ли он играть. Он всe время травмирован, не проводит полноценные тренировки. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения — московское «Динамо» и «Спартак». Да, даже «Спартак» — они готовы пригласить его. Может, и за границу он думает уехать. Но сначала надо заявить о себе здесь», – сообщил журналист Геннадий Орлов.

    • По словам отца Кузяева, приоритетом для игрока является новый контракт с «Зенитом».
    • В этом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 10 матчей, отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость россиянина – 10 миллионов евро.

    Источник: сообщество Геннадия Орлова в VK

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1113

      alarm 18 минут назад

      рылам жахнул так, что те до сих пор тоненько визжат, вспоминая тот гол!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1715

      Борат 30 минут назад

      Помню кузяев красавца засадил поросям когда пятёру им отгрузили !!! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1266

      serhio80 > Борат 25 минут назад

      Иди овец паси, там и пятерочку засадишь)

      0
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      Рейтинг: +1266

      serhio80 35 минут назад

      А в одноклассниках у Геннадия есть аккаунт?)

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      Рейтинг: +1113

      alarm 50 минут назад

      источник порадовал)

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