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    Гендиректор «Рубина» опроверг информацию о договоренности с Шатовым

    Информация, согласно которой «Рубин» уже согласовал летний переход полузащитника «Зенита» Олега Шатова, не соответствует действительности, об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

    «Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет», – сказал Сайманов.

    • 29-летний Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
    • Летом хавбек станет свободным агентом.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      Genz 28 минут назад

      Шатов в лазарете 99 процентов контракта. Попандос с ним. У него кости уже все на спайках. Чуть толкнешь ,и рассыпятся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4183

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Шатов , мягко говоря , не умный игрок на поле ! Об , этом и Манчини и Боаш говорили и в принципе видно , что он не правильно принимает решения !

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