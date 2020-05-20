Гендиректор «Рубина» опроверг информацию о договоренности с Шатовым

Шатов в лазарете 99 процентов контракта. Попандос с ним. У него кости уже все на спайках. Чуть толкнешь ,и рассыпятся
Информация, согласно которой «Рубин» уже согласовал летний переход полузащитника «Зенита» Олега Шатова, не соответствует действительности, об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
«Олег Шатов сейчас игрок «Зенита». Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович [Иванов] так говорит. Но никаких договоренностей нет», – сказал Сайманов.
- 29-летний Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
- Летом хавбек станет свободным агентом.