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    Президент «Урала»: «Шатов к нам не вернется. Он договорился с «Рубином»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не вернется в екатеринбургский клуб, поскольку уже имеет договоренность с «Рубином». Шатов уже выступал за «Урал» в 2007-11 годах.

    «Не думаю, что он вернется. Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову», – сказал Иванов.

    Ранее стало известно, что футболист договорился с «Рубином» о переходе к казанцам в летнее трансферное окно. Позже сообщалось, что решение о трансфере еще не принято.

    • Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
    • В июле ему исполнится 30 лет.

    Источник: E1.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3040

      Борат 47 минут назад

      Ну пусть поиграет за татаров в пердиве !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: -92

      Фанат Рубина > Борат 14 минут назад

      бомжа тут не спрашивали где ему играть. Брысь отсюдова...

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