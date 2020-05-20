Президент «Урала»: «Шатов к нам не вернется. Он договорился с «Рубином»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказал мнение, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не вернется в екатеринбургский клуб, поскольку уже имеет договоренность с «Рубином». Шатов уже выступал за «Урал» в 2007-11 годах.
«Не думаю, что он вернется. Как я знаю, он договорился с «Рубином». Всякие слухи ходят, говорят, в «Рубине» снизят что-то. Хотя там команда собирается, и Слуцкий не намерен никуда уходить. Дай бог здоровья Шатову», – сказал Иванов.
Ранее стало известно, что футболист договорился с «Рубином» о переходе к казанцам в летнее трансферное окно. Позже сообщалось, что решение о трансфере еще не принято.
- Шатов выступает за «Зенит» с августа 2013 года.
- В текущем сезоне игрок провел 15 матчей, забил три гола и сделал пять ассистов.
- В июле ему исполнится 30 лет.
Источник: E1.ru
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