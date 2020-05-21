Григорий Иванов: «Кикнадзе – очень порядочный человек, он грамотно работает»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Именно он предложил назначить на пост главного тренера Марко Николича.

«Сейчас Николич придeт тренером. Представьте, под каким он будет давлением. Да и Кикнадзе будет под давлением. Хотя он очень порядочный человек и очень грамотно всегда говорит. Работает он, мне кажется, грамотно. Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков. Не будет болельщиков — не будет футбола», – убежден Иванов.