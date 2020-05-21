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  • Григорий Иванов: «Кикнадзе – очень порядочный человек, он грамотно работает»

Григорий Иванов: «Кикнадзе – очень порядочный человек, он грамотно работает»

21 мая 2020, 00:20
16

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Именно он предложил назначить на пост главного тренера Марко Николича.

«Сейчас Николич придeт тренером. Представьте, под каким он будет давлением. Да и Кикнадзе будет под давлением. Хотя он очень порядочный человек и очень грамотно всегда говорит. Работает он, мне кажется, грамотно. Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков. Не будет болельщиков — не будет футбола», – убежден Иванов.

  • 31 мая «Локомотив» официально покинет главный тренер Юрий Семин.
  • Кикнадзе работает в московском клубе с 2018 года.
  • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

Источник: ютуб-канал E1.RU
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Иванов Григорий Кикнадзе Василий
Комментарии (16)
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vladik12
1590009785
А ты, Гриша, голимая мафия.
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DOCTOR PENALTY
1590012791
Пьяный что ли Гришка, херню какую-то порет.
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PAREVG.
1590018442
Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков.--------- Он не разговаривает, и никого кроме себя, и тех кто сверху - не слышит. Он что, не понимает, что шПалыча ему никогда НЕ ПРОСТЯТ???? Если он что и делает "грамотно", так это - гробит Локомотив!!!!
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житель СПб
1590041840
"1. Кикнадзе - грамотно работает. 2. Надо уважать болельщиков: не будет болельщиков - не будет футбола." ..... Кикнадзе беспредельно проигнорировал российский футбол и всех российских болельщиков. Я такого не помню за последние лет 20. Смотрите: даже в Зените руководство поджалось и предложило Кокорину контракт - явно, под воздействием общественного мнения. А этому - все ... Вопрос к Г.Иванову - а Вы-то, когда говорите, думаете? Или вообще футболерам это редко свойственно? Ну это естественный вопрос! Я бы задумался после таких высказываний о соответствии должности г-на Г.Иванова... (увы).
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моэм
1590042405
А не тот ли это Иванов из мутной истории с Ахматом , когда тогдашний главный тренер Урала Ганчаренко перед матчем тихо собрал шмотки, тихо свалил из Урала ...и больше там не появился...Кикнадзе видно одного с ним поля ягода … похоже это два сапога пара .
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zra78
1590051225
Во и этот президурик выполз,шабаш дебилов какой-то
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Антибиотик
1590052251
Странный этот Гриша Иванов. Сначала хвалит грузина, который растоптал всю работу с болельщиками, а потом говорит, что с футбол для болельщиков! Реально маразм. Таких, как эти чудилы, специально подбирают на такие должности?
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алдан2014
1590064574
О его порядочности,спросил бы лучше у Сёмина!
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моэм
1590069672
Циничный и грязный торгаш без стыда и совести - порядочный человек ???
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Князев
1590070611
Кикнадзе очень порядочный хапуга. Теперь тормоза нет, команды не будет, вылетаем в низшую лигу.
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