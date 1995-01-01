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    Григорий Иванов: «Кикнадзе – очень порядочный человек, он грамотно работает»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил работу генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Именно он предложил назначить на пост главного тренера Марко Николича.

    «Сейчас Николич придeт тренером. Представьте, под каким он будет давлением. Да и Кикнадзе будет под давлением. Хотя он очень порядочный человек и очень грамотно всегда говорит. Работает он, мне кажется, грамотно. Надо разговаривать с болельщиками. Надо разговаривать с людьми, потому что футбол — для болельщиков. Не будет болельщиков — не будет футбола», – убежден Иванов.

    • 31 мая «Локомотив» официально покинет главный тренер Юрий Семин.
    • Кикнадзе работает в московском клубе с 2018 года.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: ютуб-канал E1.RU

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16742

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Пьяный что ли Гришка, херню какую-то порет.

      0
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      Рейтинг: +3935

      vladik12 1 час назад

      А ты, Гриша, голимая мафия.

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