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    Агент Сафонов: «Есть сомнения, что Алексей Миранчук действительно нужен «Барселоне»

    Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Барселоне».

    «Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — сказал Сафонов.

    Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»

    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +648

      Хведя 29 минут назад

      Есть сомнения, что нужен? А вот у меня - никаких, что НЕ нужен. На банке там и без него есть кому сидеть.

      0
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      Рейтинг: +4714

      subbotaspartak 53 минуты назад

      Я бы сказал - очень БОЛЬШИЕ сомнения,
      Есть ещё мнения?

      0
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      Рейтинг: +8245

      Skull_Boy 1 час назад

      В Барсе Б и то на лавке сидеть будет

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