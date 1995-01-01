Агент Сафонов: «Есть сомнения, что Алексей Миранчук действительно нужен «Барселоне»

Есть сомнения, что нужен? А вот у меня - никаких, что НЕ нужен. На банке там и без него есть кому сидеть.
Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Барселоне».
«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — сказал Сафонов.
Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»