Агент Сафонов: «Есть сомнения, что Алексей Миранчук действительно нужен «Барселоне»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук интересен «Барселоне».

«Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде», — сказал Сафонов.

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