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    Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»

    Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансферной стоимости полузащитников «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

    – Есть мнение – Семин ушел, и это, наконец, дает возможность продать Миранчуков. Вы как к этому относитесь?

    – Для начала, когда публично и долгое время афишируется, что «Локо» хочет продать Миранчуков, это нехорошо ни для клуба, ни для самих игроков. К тому же я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Я имею в виду предложения, соответствующие уровню этих футболистов. Рынок просел, и всем понятно, что это не очень подходящий момент, чтобы продавать таких талантливых ребят, игроков сборной России. Нужны другие условия, иначе эта сделка будет неважной.

    – А когда условия будут подходящим? Когда они съездят на Евро-2021 и удачно там выступят?

    – Да. Это всегда должно быть после какого-то серьезного соревнования: чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. А после такого сезона, который у нас сейчас есть, не думаю, чтобы какой-то игрок стал бы выглядеть привлекательнее на рынке. Даже наоборот. Нет, конечно, клуб их может продать, вопрос – за какую цену. Но за копейки их продавать – это преступление.

    – На какую сумму может рассчитывать «Локо» за обоих братьев при оптимальных условиях на рынке?

    – Минимум – 80 миллионов. И это небольшая цена.

    – Серьезно?

    – Если мы признаем, что Миранчуки – звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии – нормальная цена. Вопрос в том – мы сами признаем их звездами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало... Ну, на мой взгляд, это как-то не очень.

    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 14,5 миллиона, а Антона – в 13 миллионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +75

      armen10 16 минут назад

      А че, вы не в курсе да?
      Уже реал включился в борьбу за них и предлагает 100 лямов и бейла за двоих. Инфа сотка

      0
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      Рейтинг: +3942

      Рубинище 25 минут назад

      Барбоза-оптимист конечно. рядом Мариу играет Интер его за 18 продаёт-очень адекватная цена. по игре Миранчуки ему даже уступают-почему-то. То, что из-за паспорта у них бешеная цена и личка, в Европе ни кого не волнует. Для Локо будет большим успехом если они одного хотя-бы за 20-25 отдадут..

      1
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      Рейтинг: +75

      armen10 > Рубинище 17 минут назад

      В целом да, 25,максимум 30 отличная цена за брата.
      40 перебор)

      0
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      Рейтинг: +1092

      Cleaner 25 минут назад

      А что не 180 миллионов? Уж разводить лохов, так по серьезному!..)

      0
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      Рейтинг: +721

      Play 28 минут назад

      Ребят, ну уже сильно зап***елись, ну сбавьте обороты, Барселона, 80 миллионов, ну куда так гнать. Что завтра? Манчестер Сити предлагает за Миранчуков в обмен Де Брёйне, Агуэро и сто миллионов дукатов?

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