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  • Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»

Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»

18 мая 2020, 11:40
15

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансферной стоимости полузащитников «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

– Есть мнение – Семин ушел, и это, наконец, дает возможность продать Миранчуков. Вы как к этому относитесь?

– Для начала, когда публично и долгое время афишируется, что «Локо» хочет продать Миранчуков, это нехорошо ни для клуба, ни для самих игроков. К тому же я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Я имею в виду предложения, соответствующие уровню этих футболистов. Рынок просел, и всем понятно, что это не очень подходящий момент, чтобы продавать таких талантливых ребят, игроков сборной России. Нужны другие условия, иначе эта сделка будет неважной.

– А когда условия будут подходящим? Когда они съездят на Евро-2021 и удачно там выступят?

– Да. Это всегда должно быть после какого-то серьезного соревнования: чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. А после такого сезона, который у нас сейчас есть, не думаю, чтобы какой-то игрок стал бы выглядеть привлекательнее на рынке. Даже наоборот. Нет, конечно, клуб их может продать, вопрос – за какую цену. Но за копейки их продавать – это преступление.

– На какую сумму может рассчитывать «Локо» за обоих братьев при оптимальных условиях на рынке?

– Минимум – 80 миллионов. И это небольшая цена.

– Серьезно?

– Если мы признаем, что Миранчуки – звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии – нормальная цена. Вопрос в том – мы сами признаем их звездами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало... Ну, на мой взгляд, это как-то не очень.

  • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 14,5 миллиона, а Антона – в 13 миллионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (15)
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1589793017
Ребят, ну уже сильно зап***елись, ну сбавьте обороты, Барселона, 80 миллионов, ну куда так гнать. Что завтра? Манчестер Сити предлагает за Миранчуков в обмен Де Брёйне, Агуэро и сто миллионов дукатов?
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Рубинище
1589793212
Барбоза-оптимист конечно. рядом Мариу играет Интер его за 18 продаёт-очень адекватная цена. по игре Миранчуки ему даже уступают-почему-то. То, что из-за паспорта у них бешеная цена и личка, в Европе ни кого не волнует. Для Локо будет большим успехом если они одного хотя-бы за 20-25 отдадут..
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armen10
1589793740
А че, вы не в курсе да? Уже реал включился в борьбу за них и предлагает 100 лямов и бейла за двоих. Инфа сотка
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BRO_football
1589798995
80 миллионов это слишком много. До чего же жадные эти агенты! Никто за двоих Миранчуков больше 50 миллионов не даст.
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Derzkiy1
1589799221
Головин тогда 150 стоит ?
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Волька
1589800755
головин кто это?Уборщица!!!!!Да
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Волька
1589800810
миранЧуки мусор
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Axe111
1589803658
Да бл*** 100 миллиардов лол
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mutabor0992
1589804083
Таки они пешеходы.А в топ чемпионатах бегать нужно.Да еще после вируса переплачивать никто не будет...
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фанат джигурды
1589805905
Барбоза пусть Тропиканку снимает или как там называется.
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