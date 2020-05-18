Агент Барбоза – о цене на братьев Миранчуков: «Минимум – 80 миллионов евро»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о трансферной стоимости полузащитников «Локомотива» Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

– Есть мнение – Семин ушел, и это, наконец, дает возможность продать Миранчуков. Вы как к этому относитесь?

– Для начала, когда публично и долгое время афишируется, что «Локо» хочет продать Миранчуков, это нехорошо ни для клуба, ни для самих игроков. К тому же я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Я имею в виду предложения, соответствующие уровню этих футболистов. Рынок просел, и всем понятно, что это не очень подходящий момент, чтобы продавать таких талантливых ребят, игроков сборной России. Нужны другие условия, иначе эта сделка будет неважной.

– А когда условия будут подходящим? Когда они съездят на Евро-2021 и удачно там выступят?

– Да. Это всегда должно быть после какого-то серьезного соревнования: чемпионата Европы, чемпионата мира, Лиги чемпионов. А после такого сезона, который у нас сейчас есть, не думаю, чтобы какой-то игрок стал бы выглядеть привлекательнее на рынке. Даже наоборот. Нет, конечно, клуб их может продать, вопрос – за какую цену. Но за копейки их продавать – это преступление.

– На какую сумму может рассчитывать «Локо» за обоих братьев при оптимальных условиях на рынке?

– Минимум – 80 миллионов. И это небольшая цена.

– Серьезно?

– Если мы признаем, что Миранчуки – звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии – нормальная цена. Вопрос в том – мы сами признаем их звездами? Мы для себя соглашаемся на такие условия или нет? А продавать братьев во что бы то ни стало... Ну, на мой взгляд, это как-то не очень.