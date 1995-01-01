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    Плиев: «Изначально не верил в существование коронавируса, но сейчас в больницах Осетии нет мест»

    Заболевший коронавирусом защитник «Рубина» Константин Плиев пожаловался на тяжелую из-за пандемии ситуации в Северной Осетии.

    – Какое отношения у тебя изначально было к коронавирусу?

    – Честно скажу, изначально я не верил в существование этого вируса, пока своими глазами не увидел болезнь. У нас знакомые и близкие родственники ложились в больницы из-за пневмонии, они рассказывали, как их легкие поедает болезнь, у них поднималась температура, не уходил кашель. Сейчас они лежат под капельницами, дышат кислородом и с божьей помощью идут на поправку.

    Тогда я стал реально остерегаться. Начал постоянно протирать руки антисептиком, носил маски, все вокруг обрызгивал.

    Не знаю почему, но именно в Осетии сильно растет количество зараженных. В больницах уже нет мест, везде очереди на КТ, не успевают всех тестировать. Если я сейчас позвоню в больницу ради КТ, меня только на четвертый день примут.

    Сейчас понимаю, что мне повезло, потому что болезнь проходит в легкой форме. Дай бог, чтобы у всех так она проходила, кому не посчастливилось с ней столкнуться.

    – Почему люди так ведут себя в вашей республике? Регион в лидерах по заболеваемости при не самой большой численности населения, а люди выходят на митинги в такое время, сжигают вышки связи…

    – Мне больно видеть, как такое большое количество людей ежедневно заболевает, но очень сложно рассуждать об этом. Сам не могу найти ответы на многие вопросы. Пожалуй, оставлю без комментариев этот вопрос.

    – О коронавирусе в Северной Осетии говорят по телевизору и СМИ больше, чем о все остальном?

    – Это просто повсюду: в СМИ, в различных группах. Мне кажется, уже не осталось других поводов поговорить у людей.

    Я перестал включать телевизор и родителям говорю, чтобы меньше смотрели и не накручивали себя. До моей это неприятной истории родители уже стали легче переносить эту информационную атаку, – сказал Плиев.

    • Плиев в сезоне провел 12 матчей.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
    • Сезон РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    ⚡ У защитника «Рубина» Плиева – коронавирус

    Источник: «Бизнес Online»

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