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    Уткин – о Семине: «Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского. Посадить на тренерскую скамейку, например»

    Комментатор и блогер Василий Уткин в онлайн-дебатах с агентом Дмитрием Селюком высказался об увольнении с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

    «Мадридский «Реал» каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юп Хайнкес выиграл в «Баварии» Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – лучший вариант на ближайшие 2-3 года?!

    В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского «Динамо».

    Давайте говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть», – сказал Уткин.

    • По мнению Дмитрия Селюка, Уткин связан с «Локомотивом».
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
    • В РПЛ клуб идет на втором месте.

    Уткин: «Тренер любительской команды «Эгриси» гораздо лучше Семина»

    Источник: Ютуб-канал журналиста Дмитрия Егорова

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4147

      Добрый Бобер 37 минут назад

      Сказочный долб..б...

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      Рейтинг: +1796

      neveldomha 1 час назад

      Утка совсем озверела. Глумиться над покойным может только животное.

      4
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      Рейтинг: +232

      AleSan4es 1 час назад

      Уткин зоофил, работает на руководство локо) Ара на коней, егорка на мясо, у бомжей хз кто, но тоже кто то работает....

      0
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      Рейтинг: +817

      Юрий Крутько 2 часа назад

      Мало того,что крыша поехала окончательно,так он ещё и память о Лобановском оскорбляет!Уткин,ты его мизинца не стоишь!Впрочем,так же как и Семина...

      2
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      Рейтинг: +1130

      Cleaner 2 часа назад

      Уткин течет головой.(

      3
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      Рейтинг: +5683

      paracetamol 3 часа назад

      Кто-нибудь заткнет эту утиную клоаку?

      2
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      Рейтинг: +2402

      alarm 3 часа назад

      предлагаю макнуть васю в смолу, затем обвалять в перьях и точечным пинком задать направление в сторону украины. пусть там хрюкает.

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