Уткин – о Семине: «Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского. Посадить на тренерскую скамейку, например»

Комментатор и блогер Василий Уткин в онлайн-дебатах с агентом Дмитрием Селюком высказался об увольнении с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Мадридский «Реал» каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юп Хайнкес выиграл в «Баварии» Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – лучший вариант на ближайшие 2-3 года?!

В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского «Динамо».

Давайте говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть», – сказал Уткин.

По мнению Дмитрия Селюка , Уткин связан с «Локомотивом».

, Уткин связан с «Локомотивом». «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.

В РПЛ клуб идет на втором месте.

Уткин: «Тренер любительской команды «Эгриси» гораздо лучше Семина»