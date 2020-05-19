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  • Уткин – о Семине: «Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского. Посадить на тренерскую скамейку, например»

Уткин – о Семине: «Предложите Суркису что-нибудь сделать с телом Лобановского. Посадить на тренерскую скамейку, например»

19 мая 2020, 11:05
10

Комментатор и блогер Василий Уткин в онлайн-дебатах с агентом Дмитрием Селюком высказался об увольнении с поста главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Мадридский «Реал» каждый год выходит в Лигу чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юп Хайнкес выиграл в «Баварии» Лигу чемпионов и был заменен по окончании контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Семин – лучший вариант на ближайшие 2-3 года?!

В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского «Динамо».

Давайте говорить серьезно о том, что будет, а не о том, что было или есть», – сказал Уткин.

  • По мнению Дмитрия Селюка, Уткин связан с «Локомотивом».
  • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
  • В РПЛ клуб идет на втором месте.

Уткин: «Тренер любительской команды «Эгриси» гораздо лучше Семина»

Источник: Ютуб-канал журналиста Дмитрия Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо К Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1589877376
Кто-нибудь заткнет эту утиную клоаку?
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Юрий Крутько
1589879722
Мало того,что крыша поехала окончательно,так он ещё и память о Лобановском оскорбляет!Уткин,ты его мизинца не стоишь!Впрочем,так же как и Семина...
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AleSan4es
1589884714
Уткин зоофил, работает на руководство локо) Ара на коней, егорка на мясо, у бомжей хз кто, но тоже кто то работает....
Ответить
neveldomha
1589885076
Утка совсем озверела. Глумиться над покойным может только животное.
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Добрый Бобер
1589886798
Сказочный долб..б...
Ответить
Hektor 84
1589889925
Утка наркоманить начал?
Ответить
Retiremen_VMF
1589894384
А есть версия зачем Васю цитируют?
Ответить
Соня Мармеладова
1589895414
Шизофренник, вообще перестал за языком следить. Перегибаешь уже. #Уткинидина***#
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Ray Coach
1589903759
Пора уже этого, байкотировать везде. Кто этого вообще слушает. Совсем мозг жиром заплыл.
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general.lizyukov
1589906727
совсем берега попутал, жирная образина?! так и хочется нанести оскорбление действием
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