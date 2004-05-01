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    Салугин – о премиальных за победу ЦСКА в Кубке УЕФА: «Мы получили раз в 10 меньше, чем люди в «Зените»

    Бывший нападающий ЦСКА Александр Салугин ответил на вопрос о премиальных выплатах за победу в Кубке УЕФА в 2005 году.

    «По меркам «Зенита», где люди получили по 1 миллиону евро на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей. Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны», – рассказал Салугин.

    • ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 победил «Спортинг» (3:1).
    • «Зенит» выиграл этот турнир в 2008 году.

    Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14656

      bset 27 минут назад

      Надо было Салугину 10 млн заплатить. Неоценимый вклад в победу внес.

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