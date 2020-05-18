Салугин – о премиальных за победу ЦСКА в Кубке УЕФА: «Мы получили раз в 10 меньше, чем люди в «Зените»

Бывший нападающий ЦСКА Александр Салугин ответил на вопрос о премиальных выплатах за победу в Кубке УЕФА в 2005 году.

«По меркам «Зенита», где люди получили по 1 миллиону евро на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей. Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны», – рассказал Салугин.

ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 победил «Спортинг» (3:1).

«Зенит» выиграл этот турнир в 2008 году.

Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»