Салугин – о премиальных за победу ЦСКА в Кубке УЕФА: «Мы получили раз в 10 меньше, чем люди в «Зените»

Надо было Салугину 10 млн заплатить. Неоценимый вклад в победу внес.
Бывший нападающий ЦСКА Александр Салугин ответил на вопрос о премиальных выплатах за победу в Кубке УЕФА в 2005 году.
«По меркам «Зенита», где люди получили по 1 миллиону евро на человека, мы получили раз в 10 меньше. Но у ЦСКА не было таких возможностей. Сколько заплатили – столько и заплатили. Все и так хорошо зарабатывали, зарплату получали вовремя и были довольны», – рассказал Салугин.
- ЦСКА в финале Кубка УЕФА сезона-2004/05 победил «Спортинг» (3:1).
- «Зенит» выиграл этот турнир в 2008 году.
Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»