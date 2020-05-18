Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»

Бывший нападающий ЦСКА и других российских клубов Александр Салугин объявил о завершении карьеры. Он устал от тактических схем.
«Я закончил, всe. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит!
Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.
Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в «Лужники». Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает», – сказал Салугин «Чемпионату».
- За ЦСКА форвард выступал с 2005 по 2007 год, провел десять матчей в РПЛ, забил гол.
- Больше всего матчей за карьеру Салугин провел за «Амкар» (2015-2018 годы).
- Салугин в составе ЦСКА брал Кубок УЕФА.
Источник: «Чемпионат»