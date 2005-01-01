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    Обладатель Кубка УЕФА Салугин – о завершении карьеры в 31 год: «Все эти схемы, тактика, единоборства... Голова болит, с ума сойти можно»

    Бывший нападающий ЦСКА и других российских клубов Александр Салугин объявил о завершении карьеры. Он устал от тактических схем.

    «Я закончил, всe. Для себя решение принял — финиш. Нет той тяги, что раньше. Не горит!

    Все эти схемы, тактики, оборона-атака, единоборства… По три часа теории бывало! Уже голова болит, с ума сойти можно.

    Я не скучаю по ежедневным тренировкам. Особенно по утренним. Если поиграть хочу — еду в «Лужники». Три раза в неделю с пацанами собираемся — мне за глаза хватает», – сказал Салугин «Чемпионату».

    • За ЦСКА форвард выступал с 2005 по 2007 год, провел десять матчей в РПЛ, забил гол.
    • Больше всего матчей за карьеру Салугин провел за «Амкар» (2015-2018 годы).
    • Салугин в составе ЦСКА брал Кубок УЕФА.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1911

      Danish Dynamite 1 час назад

      Зато отец его в Лиссабоне в мае 2005 вёл себя так, будто это не Салугин, а Акинфеев как минимум

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2061

      Бухбух 1 час назад

      Всю свою карьеру Салугин больше лавку полировал, чем играл. Сказал бы открыто, что никуда не зовут, а если и зовут, то денег мало предлагают.

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